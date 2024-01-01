Sibelim Şarkı Sözleri
Cimilli İbo Sibelim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cimilli İbo Sibelim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sibelim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Seni çok seviyirum seni çok seviyirum
Gözümden anlasana gözümden anlasana
Beni kapmadan eller beni kapmadan eller
Başumi bağlasana başumi bağlasana
***
Gel aşalum aşalum pazurun dağlaruni
Gel aşalum aşalum Rize'nun dağlaruni
Ahan ben geliyirum ahan ben geliyirum
Aç bana kollaruni sar bana kollaruni
***
Seni çok seveyirum seni çok seveyirum
Dönemeyu bu dilum dönemeyu bu dilum
O kadar güzelsin ki o kadar güzelsin ki
Sensin benum tek gülum sensin benum tek gülum
***
Gel aşalum aşalum Tirabzon dağlaruni
Gel aşalum aşalum Giresun dağlaruni
Ahan ben geliyirum Ahan ben geliyirum
Aç bana kollaruni sar bana kollaruni
***
Karadeniz dağlari Karadeniz dağlari
Dumanlidur dumanli dumanlidur dumanli
Eller ne dersa desun eller ne dersa desun
Kesmem senden gülmani kesmem senden gülmani
***
Gel aşalum aşalum Ordi'nun dağlaruni
Gel aşalum aşalum Samsun'un dağlaruni
Ahan ben geliyirum ahan ben geliyirum
Aç bana kollaruni sar bana kollaruni
***
Sevdaluk ede ede sevdaluk ede ede
Yari kalmadum yari yari kalmadum yari
Gel sarayim ben seni gel sarayim bi seni
Oh canumun canani oh canumun canani
***
Gel aşalum aşalum Rize'nun dağlarini
Gel aşalum aşalum Hopa'nun dağlarini
Ahan ben geliyirum ahan ben geliyirum
Aç bana kollaruni sar bana kollaruni
***
Böyle güzel görmedum böyle güzel görmedum
Daha kızlar sevemem daha başka sevemem
Dinuma imanuma dinuma imanuma
Ben ondan vazgeçemem ben ondan vazgeçemem
***
Gel aşalum aşalum Hemşin'un dağlaruni
Gel aşalum aşalum Artvin'un dağlaruni
Ahan ben geliyirum ahan ben geliyirum
Aç bana kollaruni sar bana kollaruni
-
Dalgalansın saçların bırak esen yellere
Dalgalansın saçların bırak esen yellere
Durma öyle uzağa gel gel sibelim kaçalım bir yerlere
Durma öyle uzağa gel gel sibelim kaçalım bir yerlere
***
Bulutları kaplamış dumana bak dumana
Bulutları kaplamış dumana bak dumana
Görünmeden kimseye gel gel sibelim sığınalım limana
Görünmeden kimseye gel gel sibelim sığınalım limana
***
Gece olmuş yayalada kar yağayi yağayi
Gece olmuş yayalada kar yağayi yağayi
Yanımda ol ne olur gel gel sibelim sensiz içim yanayi
Yanımda ol ne olur gel gel sibelim sensiz içim yanayi
***
Dağların yamacını ay vuruyi vuruyi
Dağların yamacını ay vuruyi vuruyi
Sarlılayım beline gel gel sibelim sensiz aklım duriyi
Sarlılayım beline gel gel sibelim sensiz aklım duriyi
***
Derenin kenarına neyi beklersin neyi
Derenin kenarına neyi beklersin neyi
El ele tutuşalım gel gel sibelim gezelim boz tepeyi
El ele tutuşalım gel gel sibelim gezelim boz tepeyi
***
Kız ne kadar güzelsin aklımı aldım benden
Kız ne kadar güzelsin aklımı aldım benden
Allah yalanı sevnez gel gel sibelim hoşlanıyorum senden
Allah yalanı sevnez gel gel sibelim hoşlanıyorum senden
-
Sevdum seni delice
O yollara gezince
Sevdum seni delice
O yollara gezin
***
Sevdun biraktun beni
Bu yaptuğun iş mi?
Sevdun biraktun beni
Bu yaptuğun iş midur?
***
Ellerun elleruma
Sarilayim beluna
Ellerun elleruma
Sarilayim beluna
***
Gittun elun evine
Bu yaptuğun iş mi?
Gittun elun evine
Bu yaptuğun iş midur?
***
Bu yaptuğun iş midur?
Bu yaptuğun iş mi?
Bu yaptuğun iş midur?
Bu yaptuğun iş midur?
***
Evlendun hayirlisi
Görmedin böylesini
Evlendun hayirlisi
Görmedin böylesini
***
Kaçamak buluşuruk
Bu yaptuğun iş mi?
Kaçamak buluşuruk
Bu yaptuğun iş midur?
***
Ellerun elleruma
Sarilayim beluna
Ellerun elleruma
Sarilayim beluna
***
Gittun elun evine
Bu yaptuğun iş mi?
Gittun elun evine
Bu yaptuğun iş midur?
***
Bu yaptuğun iş midur?
Bu yaptuğun iş mi?
Bu yaptuğun iş midur?
Bu yaptuğun iş midur?
***
Topla çayir çimeni
Bi' o yana bu yana
Topla çayir çimeni
Bi' o yana bu yana
***
Çok hizli yaşayisun
Bu yaptuğun iş mi?
Çok hizli yaşayisun
Bu yaptuğun iş midur?
***
Ellerun elleruma
Sarilayim beluna
Ellerun elleruma
Sarilayim beluna
***
Gittun elun evine
Bu yaptuğun iş mi?
Gittun elun evine
Bu yaptuğun iş midur?
***
Bu yaptuğun iş midur?
Bu yaptuğun iş mi?
Bu yaptuğun iş midur?
Bu yaptuğun iş midur?
***
Gülum ha bu laflarun
İnansana dursana
Gülum ha bu laflarun
İnansana dursana
***
Biraktun gittun beni
Yazıklar olsun sana
Biraktun gittun beni
Yazıklar olsun sana
***
Ellerun elleruma
Sarilayim beluna
Ellerun elleruma
Sarilayim beluna
***
Gittun elun evine
Bu yaptuğun iş mi?
Gittun elun evine
Bu yaptuğun iş midur?
***
Bu yaptuğun iş midur?
Bu yaptuğun iş mi?
Bu yaptuğun iş midur?
Bu yaptuğun iş midur?
-
Çıkarken yaylalara
Karli dağlari aştum
Seveni ayiriyi
Fani dunyaya şaştum
***
Ah anam ne edeyim
Sevdum sevildum derken
Yarum goncagül idi
Ben sevdum oldu
Diken gözüne oldum diken
***
İmza attum dağlara
İmzami silmesunler
O gelinler o kizlar
Adumi demesunler
***
Gökteki yildizlari
Sayarum elli elli
Bu dünyadan fayda yok
Otekida şüpheli
***
Ne olur etme bana
Ayruluğun adini
Görüp kıskaniyirum
Ellerun muradini
-
Bu sene memlekete
Senin için gelmişim
Bilirim kendim gibi
Hayırsızı sevmişim
***
Meselem var meselem
Bunlar benim meselem
Meselem var meselem
Hepsi meselem
***
Gittin elin evine
Oda senin meselen
Bıraktın gittin beni
Oda senin meselen
***
Bırakın tokasını
Saçının üstüne taksın
O beni nasıl yaktı
Allahda onu yaksın
***
Meselem var meselem
Bunlar benim meselem
Meselem var meselem
Hepsi meselem
***
Gittin elin evine
Oda senin meselen
Bıraktın gittin beni
Oda senin meselen
***
Bunların hesabına
Bir gün sorarım sana
Çok acılar çektirdin
Yazık değilmi bana
***
Meselem var meselem
Bunlar benim meselem
Meselem var meselem
Hepsi meselem
***
Gittin elin evine
Oda senin meselen
Bıraktın gittin beni
Oda senin meselen..
-
-
Yaylalar, dağlarının başında
Kurban olayım senin, toprağına taşına
Yaylalar, başı dumanlı dağlar
Seversin olur elin, yürek yanar kan ağlar
***
Kara yazıldı yazımız
Gözümde kara perde
***
Ben sevdim eller aldı da
Gel de dayan bu derde oyyyy
***
Yaylalar, çiçeklerin açtı mı
Söyleyin bana dağlar, yarim burdan geçti mi
Yaylalar, duman kalkmaz başından
Kim anlar yüreğimin, olunmaz yarasından
***
Kara yazıldı yazımız
Gözümde kara perde
Ben sevdim eller aldı da
Gel de dayan bu derde oyyyy
-
Dumanım Yayılamam kız senden ayrılamam
Dumanım Yayılamam kız senden ayrılamam
Kız senden ayrılırsam halim yamandır yaman
***
Oy Nerişan Nerişan ettin beni perişan
Aylar seneler geçti takamadık bir nişan
Hemen sevdalanıyor bu kaydeyi alışan
Oturupta ağlasın derdi başından aşan
***
Karayemişin dalını ben ne yerim ne yerim
Karayemişin dalını ben ne yerim ne yerim
Tevekküllü sevdam yok hep kızları severim
***
Oy Nerişan Nerişan ettin beni perişan
Aylar seneler geçti takamadık bir nişan
Hemen sevdalanıyor bu kaydeyi alışan
Oturupta ağlasın derdi başından aşan
***
Ben sana canım dedim hem de canımın canı
Ben sana canım dedim hem de canımın canı
Şimdi sende ararsın o eski günlerini
***
Oy Nerişan Nerişan ettin beni perişan
Aylar seneler geçti takamadık bir nişan
Hemen sevdalanıyor bu kaydeyi alışan
Oturupta ağlasın derdi başından aşan
***
Çubuk vurdum zeytine zeytinin irisine
Çubuk vurdum zeytine zeytinin irisine
Kızlar kendini saklar bekarın iyisine
***
Oy Nerişan Nerişan ettin beni perişan
Aylar seneler geçti takamadık bir nişan
Hemen sevdalanıyor bu kaydeyi alışan
Oturupta ağlasın derdi başından aşan
***
Sevdalık ediyorum bilmem ne hevesiyle
Sevdalık ediyorum bilmem ne hevesiyle
Bende ölene kadar ağlayayım ses ile
***
Oy Nerişan Nerişan ettin beni perişan
Aylar seneler geçti takamadık bir nişan
Hemen sevdalanıyor bu kaydeyi alışan
Oturupta ağlasın derdi başından aşan
-
-
Birgün çıktım armuta yarim geldi altına
Seçtim sarılarını attım peştemalina
Armudu budakladım dallarını sakladım
Anasının yanına kızını kucakladım
Armut budaklanır mı dalları saklanır mı
Anasının yanına kızı kucaklanır mı
***
Armudun dalı kara dökülür ara ara
Yok ki paralı dayım sülalemiz fukara
Armudu budakladım dallarını sakladım
Anasının yanına kızını kucakladım
Armut budaklanır mı dalları saklanır mı
Anasının yanına kızı kucaklanır mı
***
Çıktım armuda çıktım budadım dallarını
Gece sabaha kadar bekledim yollarını
Armudu budakladım dallarını sakladım
Anasının yanına kızını kucakladım
Armut budaklanır mı dalları saklanır mı
Anasının yanına kızı kucaklanır mı
***
Aha ben gidiyorum sar bana kollarını
Gel seveyim Seveyim cilveli boylarını
Armudu budakladım dallarını sakladım
Anasının yanına kızını kucakladım
Armut budaklanır mı dalları saklanır mı
Anasının yanına kızı kucaklanır mı
***
Çıkıyordum armuta keserdim dallarını
O kendini zanneder severdim kardeşini
Armudu budakladım dallarını sakladım
Anasının yanına kızını kucakladım
Armut budaklanır mı dalları saklanır mı
Anasının yanına kızı kucaklanır mı
-