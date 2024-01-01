Cimilli İbo

Sibelim Dalgalansın saçların bırak esen yellere Dalgalansın saçların bırak esen yellere Durma öyle uzağa gel gel sibelim kaçalım bir yerlere Durma öyle uzağa gel gel sibelim kaçalım bir yerlere *** Bulutları kaplamış dumana bak dumana Bulutları kaplamış dumana bak dumana Görünmeden kimseye gel gel sibelim sığınalım limana Görünmeden kimseye gel gel sibelim sığınalım limana *** Gece olmuş yayalada kar yağayi yağayi Gece olmuş yayalada kar yağayi yağayi Yanımda ol ne olur gel gel sibelim sensiz içim yanayi Yanımda ol ne olur gel gel sibelim sensiz içim yanayi *** Dağların yamacını ay vuruyi vuruyi Dağların yamacını ay vuruyi vuruyi Sarlılayım beline gel gel sibelim sensiz aklım duriyi Sarlılayım beline gel gel sibelim sensiz aklım duriyi *** Derenin kenarına neyi beklersin neyi Derenin kenarına neyi beklersin neyi El ele tutuşalım gel gel sibelim gezelim boz tepeyi El ele tutuşalım gel gel sibelim gezelim boz tepeyi *** Kız ne kadar güzelsin aklımı aldım benden Kız ne kadar güzelsin aklımı aldım benden Allah yalanı sevnez gel gel sibelim hoşlanıyorum senden Allah yalanı sevnez gel gel sibelim hoşlanıyorum senden

Bu Yaptığın İşmidir Sevdum seni delice O yollara gezince Sevdum seni delice O yollara gezin *** Sevdun biraktun beni Bu yaptuğun iş mi? Sevdun biraktun beni Bu yaptuğun iş midur? *** Ellerun elleruma Sarilayim beluna Ellerun elleruma Sarilayim beluna *** Gittun elun evine Bu yaptuğun iş mi? Gittun elun evine Bu yaptuğun iş midur? *** Bu yaptuğun iş midur? Bu yaptuğun iş mi? Bu yaptuğun iş midur? Bu yaptuğun iş midur? *** Evlendun hayirlisi Görmedin böylesini Evlendun hayirlisi Görmedin böylesini *** Kaçamak buluşuruk Bu yaptuğun iş mi? Kaçamak buluşuruk Bu yaptuğun iş midur? *** Ellerun elleruma Sarilayim beluna Ellerun elleruma Sarilayim beluna *** Gittun elun evine Bu yaptuğun iş mi? Gittun elun evine Bu yaptuğun iş midur? *** Bu yaptuğun iş midur? Bu yaptuğun iş mi? Bu yaptuğun iş midur? Bu yaptuğun iş midur? *** Topla çayir çimeni Bi' o yana bu yana Topla çayir çimeni Bi' o yana bu yana *** Çok hizli yaşayisun Bu yaptuğun iş mi? Çok hizli yaşayisun Bu yaptuğun iş midur? *** Ellerun elleruma Sarilayim beluna Ellerun elleruma Sarilayim beluna *** Gittun elun evine Bu yaptuğun iş mi? Gittun elun evine Bu yaptuğun iş midur? *** Bu yaptuğun iş midur? Bu yaptuğun iş mi? Bu yaptuğun iş midur? Bu yaptuğun iş midur? *** Gülum ha bu laflarun İnansana dursana Gülum ha bu laflarun İnansana dursana *** Biraktun gittun beni Yazıklar olsun sana Biraktun gittun beni Yazıklar olsun sana *** Ellerun elleruma Sarilayim beluna Ellerun elleruma Sarilayim beluna *** Gittun elun evine Bu yaptuğun iş mi? Gittun elun evine Bu yaptuğun iş midur? *** Bu yaptuğun iş midur? Bu yaptuğun iş mi? Bu yaptuğun iş midur? Bu yaptuğun iş midur?

İmza Attım Dağlar Çıkarken yaylalara Karli dağlari aştum Seveni ayiriyi Fani dunyaya şaştum *** Ah anam ne edeyim Sevdum sevildum derken Yarum goncagül idi Ben sevdum oldu Diken gözüne oldum diken *** İmza attum dağlara İmzami silmesunler O gelinler o kizlar Adumi demesunler *** Gökteki yildizlari Sayarum elli elli Bu dünyadan fayda yok Otekida şüpheli *** Ne olur etme bana Ayruluğun adini Görüp kıskaniyirum Ellerun muradini

Meselem Bu sene memlekete Senin için gelmişim Bilirim kendim gibi Hayırsızı sevmişim *** Meselem var meselem Bunlar benim meselem Meselem var meselem Hepsi meselem *** Gittin elin evine Oda senin meselen Bıraktın gittin beni Oda senin meselen *** Bırakın tokasını Saçının üstüne taksın O beni nasıl yaktı Allahda onu yaksın *** Meselem var meselem Bunlar benim meselem Meselem var meselem Hepsi meselem *** Gittin elin evine Oda senin meselen Bıraktın gittin beni Oda senin meselen *** Bunların hesabına Bir gün sorarım sana Çok acılar çektirdin Yazık değilmi bana *** Meselem var meselem Bunlar benim meselem Meselem var meselem Hepsi meselem *** Gittin elin evine Oda senin meselen Bıraktın gittin beni Oda senin meselen..

Yaylalar Yaylalar, dağlarının başında Kurban olayım senin, toprağına taşına Yaylalar, başı dumanlı dağlar Seversin olur elin, yürek yanar kan ağlar *** Kara yazıldı yazımız Gözümde kara perde *** Ben sevdim eller aldı da Gel de dayan bu derde oyyyy *** Yaylalar, çiçeklerin açtı mı Söyleyin bana dağlar, yarim burdan geçti mi Yaylalar, duman kalkmaz başından Kim anlar yüreğimin, olunmaz yarasından *** Kara yazıldı yazımız Gözümde kara perde Ben sevdim eller aldı da Gel de dayan bu derde oyyyy

Gel Aşalım Aşalım Seni çok seviyirum seni çok seviyirum Gözümden anlasana gözümden anlasana Beni kapmadan eller beni kapmadan eller Başumi bağlasana başumi bağlasana *** Gel aşalum aşalum pazurun dağlaruni Gel aşalum aşalum Rize'nun dağlaruni Ahan ben geliyirum ahan ben geliyirum Aç bana kollaruni sar bana kollaruni *** Seni çok seveyirum seni çok seveyirum Dönemeyu bu dilum dönemeyu bu dilum O kadar güzelsin ki o kadar güzelsin ki Sensin benum tek gülum sensin benum tek gülum *** Gel aşalum aşalum Tirabzon dağlaruni Gel aşalum aşalum Giresun dağlaruni Ahan ben geliyirum Ahan ben geliyirum Aç bana kollaruni sar bana kollaruni *** Karadeniz dağlari Karadeniz dağlari Dumanlidur dumanli dumanlidur dumanli Eller ne dersa desun eller ne dersa desun Kesmem senden gülmani kesmem senden gülmani *** Gel aşalum aşalum Ordi'nun dağlaruni Gel aşalum aşalum Samsun'un dağlaruni Ahan ben geliyirum ahan ben geliyirum Aç bana kollaruni sar bana kollaruni *** Sevdaluk ede ede sevdaluk ede ede Yari kalmadum yari yari kalmadum yari Gel sarayim ben seni gel sarayim bi seni Oh canumun canani oh canumun canani *** Gel aşalum aşalum Rize'nun dağlarini Gel aşalum aşalum Hopa'nun dağlarini Ahan ben geliyirum ahan ben geliyirum Aç bana kollaruni sar bana kollaruni *** Böyle güzel görmedum böyle güzel görmedum Daha kızlar sevemem daha başka sevemem Dinuma imanuma dinuma imanuma Ben ondan vazgeçemem ben ondan vazgeçemem *** Gel aşalum aşalum Hemşin'un dağlaruni Gel aşalum aşalum Artvin'un dağlaruni Ahan ben geliyirum ahan ben geliyirum Aç bana kollaruni sar bana kollaruni

Nerişan Dumanım Yayılamam kız senden ayrılamam Dumanım Yayılamam kız senden ayrılamam Kız senden ayrılırsam halim yamandır yaman *** Oy Nerişan Nerişan ettin beni perişan Aylar seneler geçti takamadık bir nişan Hemen sevdalanıyor bu kaydeyi alışan Oturupta ağlasın derdi başından aşan *** Karayemişin dalını ben ne yerim ne yerim Karayemişin dalını ben ne yerim ne yerim Tevekküllü sevdam yok hep kızları severim *** Oy Nerişan Nerişan ettin beni perişan Aylar seneler geçti takamadık bir nişan Hemen sevdalanıyor bu kaydeyi alışan Oturupta ağlasın derdi başından aşan *** Ben sana canım dedim hem de canımın canı Ben sana canım dedim hem de canımın canı Şimdi sende ararsın o eski günlerini *** Oy Nerişan Nerişan ettin beni perişan Aylar seneler geçti takamadık bir nişan Hemen sevdalanıyor bu kaydeyi alışan Oturupta ağlasın derdi başından aşan *** Çubuk vurdum zeytine zeytinin irisine Çubuk vurdum zeytine zeytinin irisine Kızlar kendini saklar bekarın iyisine *** Oy Nerişan Nerişan ettin beni perişan Aylar seneler geçti takamadık bir nişan Hemen sevdalanıyor bu kaydeyi alışan Oturupta ağlasın derdi başından aşan *** Sevdalık ediyorum bilmem ne hevesiyle Sevdalık ediyorum bilmem ne hevesiyle Bende ölene kadar ağlayayım ses ile *** Oy Nerişan Nerişan ettin beni perişan Aylar seneler geçti takamadık bir nişan Hemen sevdalanıyor bu kaydeyi alışan Oturupta ağlasın derdi başından aşan