Hasretim Hepinize Şarkı Sözleri
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Cimilli İbo
Hasretim Hepinize
-
Yaylalarda şenliktir
Trabzonun yazları
Deli eder insanı
Şu ordunun kızları
Deli eder adamı
Şu samsunun kızları
***
Geleceğim yakında
Diken olsada yolun
Özledim seni rizem
Tadı yok istanbulun
***
Çıkmıyorsun aklımdan
Neredesin sevdiğim
Yoruldum ağlamakdan
Durulmuyo gözlerim
***
Geleceğim yakında
Diken olsada yolun
Özledim seni rizem
Tadı yok istanbulun
***
Açtı biratenem açtı
Eriklerin çiçeği
Yakındır güzel yarim
Yüzünün güleceği
***
Geleceğim yakında
Diken olsa da yolun
Özledim seni rizem
Tadı yok İstanbul'un
-
Sanki çölde susuzum
Aşkından uykusuzum
Gönlümün yangınını
Gel söndür minik kuşum
***
Unutma gülüm beni
Hep yanına kalayım
O siyah saçlarını
Öpeyim koklayayım
***
Dudaklarının tadı
Andırır kirazları
Sarılayım beline
Bırak habu nazlarına
***
Unutma gülüm beni
Hep yanına kalayım
O siyah saçlarını
Öpeyim koklayayım
***
Üşüdüm ısıt beni
Sarıl bana tut beni
Yarın sabaha kadar
Göğsünde uyut beni
***
Unutma gülüm beni
Hep yanına kalayım
O siyah saçlarını
Öpeyim koklayayım
***
Yandım aşkından yandım
Tüterim duman duman
Aldın aklımı baştan
Gülüm yamansın yaman
***
Unutma gülüm beni
Hep yanına kalayım
O siyah saçlarını
Öpeyim koklayayım
-
Seni alıp gitmişler
Ben yolunu beklerken
Ağlıyordu dediler
Gurbet ele giderken
***
Gözünden akan yaşın
Mendili ben olayım
Senin göz yaşlarına
Oy oy ben nasıl dayanayım
***
Tutamadım elini
Saramadım belini
***
Bir gün kavuşacağız
Tahat tut yüreğini
***
Gözünden akan yaşın
Mendili ben olayım
Senin göz yaşlarına
Oy oy ben nasıl dayanayım
***
Gelmezmiyim peşinden
Bilsem gittiğin yeri
Ayırmasın allahım
Sevdalık çekenleri
***
Gözünden akan yaşın
Mendili ben olayım
Senin göz yaşlarına
Oy oy ben nasıl dayanayım
-
-
Saçlarini ıslatmiş yağmurun taneleri
Kız gel uzan yanuma uy bırak bahaneleri
***
Farketmez naz etsende,çekerum her nazini
Kiraz dudakli ayşem yerum senun ağzini
***
Yarum maviler giymiş çeşmeden su doldurur
Ne zaman görsem oni uy dilum damağum kurur
***
Farketmez naz etsende,çekerum her nazini
Kiraz dudakli ayşem yerum senun ağzini
***
Bilmeyenler oğrensun bunun adı sevdadur
Sevduğumun yoluna uy benum canum fedadur
***
Farketmez naz etsende,çekerum her nazini
Kiraz dudakli ayşem yerum senun ağzini
-
Aşk mahkumi olmişum
Dört duvar arasine
Benden selam söyleyun oy
Yarumin anasine
***
Bak bizum aşkumiza
Geldi vakit nereye
kenduni ayru yaktun
Benu mapushaneye
***
Ben alem seveyidum
Bak sen aşkumuz bitti
Atamadum kalbumden de
Meğer oni çok sevmuş
***
Güzelum bu laflarun
Donduruyi kanumi
Kuluna muhtac etme
Allahum al canumi.....
-
Sabahdan erken kalktın
Kız tokanı taksana
Hasta oldum uşaklar
Yürüyüşe baksana
***
Hoplama dingili kırarsın
Gülüm sen bana ayarsın
Kaldım gurbet ellere
Yar günleri sayarsın
Korkuyorum ufağımda
Sen bu aşkdan cayarsın
***
Senin yürümelerin
Hasta ediyor beni
Bak yine inadıma
Giydin mini eteği
***
Hoplama dingili kırarsın
Kaldım gurbet ellere
Yar günleri sayarsın
Korkuyorum ufağımda
Sen bu aşkdan cayarsın
***
Yürü güzelim yürü
Sanma böyle kalırsın
Sen habu gidiş ile
Başına iş alırsın
***
Hoplama dingili kırarsın
Gülüm sen bana ayarsın
Kaldım gurbet ellere
Yar günleri sayarsın
Korkuyorum ufağımda
Sen bu aşkdan cayarsın
-
Bakma öyle uzakdan
Gelde sarıl bana
İkinizin adını
Kuma yazmışım kuma
***
Yarim evinin önü
Samanlıktır saman
Gelde bir sarılayım
Kimse görmez karanlık
***
Daha ne duruyorsun
Uzanalım çimene
Sevdik birbirimizi
Ellere ne kime ne
***
Yarim evinin önü
Samanlıktır saman
Gelde bir sarılayım
Kimse görmez karanlık
***
Gel gezelim sevdiğim
Derenin kıyısını
Bulamam bu dünyada
Kız senden iyisini
***
Yarim evinin önü
Samanlıktır saman
Gelde bir sarılayım
Kimse görmez karanlık
***
Sular taşıyo sular
Sürmele deresine
Yarim senin yanına
Uçuyorum neşeden
***
Yarim evinin önü
Samanlıktır saman
Gelde bir sarılayım
Kimse görmez karanlık.
-
Yıllardır ben gurbette
Dolaşan bir bulutum
Yarim sil göz yaşını
Sanma seni unuttum
***
Karadeniz sesi oldu
Giresun rize
Yakında geleceğim
Hasretime hepinize
***
Tüter burnuma tüter
Yaylaların havası
Bak bitecek birtanem
Bu ayrılık yarası
***
Karadeniz sesi oldu
Giresun rize
Yakında geleceğim
Hasretime hepinize
***
Gezip dolaşacağım
Güzel yarim el ele
Nasıl özledim sizi
Zonguldak sinop rize
***
Karadeniz sesi oldu
Giresun rize
Yakında geleceğim
Hasretime hepinize
***
Geçti sizden uzakta
Hasretle yedi sene
Kavuşacağım gene
Oflu ardeşe rize
***
Karadeniz sesi oldu
Giresun rize
Yakında geleceğim
Hasretime hepinize...
-
Tarasa saçlarını
İner beline kadar
Her zaman seveceğim
Onu ölene kadar
***
Nazlım cilvelim benim
Dünya güzelim benim
Gönlümün sultanısın
Canım Rizelim benim
***
Kız kuşağın olayım
Sarılayım beline
***
Feda olsun her şeyim
Saçlarının teline
***
Nazlım cilvelim benim
Dünya güzelim benim
Gönlümün sultanısın
Canım Rizelim benim
***
Sen çiçeksin dağlarda
Bende peşinde arı
Seninle güzelleşir
Maçka'nın dağları
***
Nazlım cilvelim benim
Dünya güzelim benim
Gönlümün sultanısın
Canım Rizelim benim.
-