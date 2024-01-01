Cayır Cayır Yanayi Şarkı Sözleri
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Cimilli İbo
Cayır Cayır Yanayi
-
Ne oldu gülüm sana darmadağın saçların
Bir iş mi var başına akıyor gözyaşların
Kız(yar) ne zaman bitecek tarlanın mısırları
Kız ne kadar güzelsin yerim o muncurları
Yerim o yerim o yerim o muncurları
***
Yürürken sallanıyor boylarını seveyim
Gamzeli yanağının terlerini sileyim
Kız(yar) ne zaman bitecek tarlanın mısırları
Kız ne kadar güzelsin yerim o muncurları
Yerim o yerim o yerim o muncurları
***
Rüzgar gibi esersin nefesimi kesersin
Yakarım bu dünyayı sen herşeye bedelsin
Kız(yar) ne zaman bitecek tarlanın mısırları
Kız ne kadar güzelsin yerim o muncurları
Yerim o yerim o yerim o muncurları
-
Akar bizum dereler suzulur yaylalardan
Akar bizum dereler suzulur yaylalardan
Kurtar beni Allahum böyle vicdansız yardan
Kurtar beni Allahum böyle vicdansız yar-
***
Bana ettuklerini bırakursam yanuna
Bana ettuklerini bırakursam yanuna
Assunlar bedenumi oy oy, oy oy, oy oy ufağum
Rizenun meydanina, Rizenun meydani-
Assunlar bedenumi oy oy, oy oy, oy oy ufağum
Artvinin meydanina, Artvinin meydanina
***
Vurmadi güneş bile aylardır penceremden
Vurmadi güneş bile aylardır penceremden
Daha beter haldeyim Mecnun ile Keremden
Daha beter haldeyim Mecnun ile Keremden
***
Bana ettuklerini bırakursam yanuna
Bana ettuklerini bırakursam yanuna
Assunlar bedenumi oy oy, oy oy, oy oy ufağum
Zonguldak meydanina, Zonguldak meydani-
Assunlar bedenumi oy oy, oy oy, oy oy ufağum
Giresun meydanina, Giresun meydanina
***
Bekleme affetmemi, dizume kapansan da
Bekleme affetmemi, dizume kapansan da
Acimam senin içun, ateşlere yansan da
Acimam senin içun, ateşlere yansan
***
Bana ettuklerini bırakursam yanuna
Bana ettuklerini bırakursam yanuna
Assunlar bedenumi oy oy, oy oy, oy oy ufağum
Trabzon meydanina, Trabzon meydanina
Assunlar bedenumi oy oy, oy oy, oy oy ufağum
Taksimun meydanina, Taksimun meydanina
-
Gözüm aradı seni
Hani neresi nere
Yemin ettim adettir
Gönlüm sevdi bir kere
***
Yanar döner yanar
Şimdi sen abani yar
Yıktın dünyalarımı
Anca gayet turnalar
***
Yalan söyledin bana
Sakladın gerçekleri
Bilemedim başıma
Senden gelecekleri
***
Yanar döner yanar
Şimdi sen abani yar
Yıktın dünyalarımı
Anca gayet turnalar
***
Bu dünyada kimsenin
Ahı kimseye kalmaz
Bu yaptığın iş değil
Böyle insalık olmaz
***
Yanar döner yanar
Şimdi sen abani yar
Yıktın dünyalarımı
Anca gayet turnalar
***
Bir gün acıya döner
Yüzündeki gülüşün
Bana ettiklerini
Bir kere daha düşün
***
Yanar döner yanar
Şimdi sen abani yar
Yıktın dünyalarımı
Anca gayet turnalar
-
Söyleyin sevdiğime unutmasın adımı
Bilsin onun peşinden hergün ağladığımı
***
İstedimde vermedi çok zalimdir anası çok haindir anası
Cayir cayır yanıyor ahanda burası
***
Benim bahtım doğuştan sanki kömür karası
İçin için yanıyor yüreğimin yarası
***
İstedimde vermedi çok zalimdir anası çok haindir anası
Cayir cayır yanıyor ahanda burası
***
Görmesem inanmazdım başıma gelenleri
Ayırmasın zalimler sevdalık çekenleri
***
İstedimde vermedi çok zalimdir anası çok haindir anası
Cayir cayır yanıyor ahanda burası
***
Ağlama dayanamam sevdiğim göz yaşına
Dert çeke çeke çeke döndüm sabır taşına
***
İstedimde vermedi çok zalimdir anası çok haindir anası
Cayir cayır yanıyor ahanda burası
-
Kız sen ne havalısın
Saçları dalgalısın
Ne hain yüreğin var
Seveni ağlatırsın
***
Selviye benzer boyun
Kız kaçlık senin huyun
Senin yaptıkların oy
Oyun içine oyun
***
Nazlısın cilvelisin
Yaylanın güzelisin
Bana sorarsan eğer
Vallahi sen delisin
***
Selviye benzer boyun
Kız kaçlık senin huyun
Senin yaptıkların oy
Oyun içine oyun
***
Sır versem saklarmısın
Gül versem koklarmısın
Herşeyi bilirsinde
Sevdadan anlarmısın
***
Selviye benzer boyun
Kız kaçlık senin huyun
Senin yaptıkların oy
Oyun içine oyun...
-
Yar bu gün çaresizim
Sayende başım dertte
Bunların hesabını
Kız sorarım mahşerde
***
Yaz geldiği zamanda
Dağlara kar olur mu
Hem sever hem ağlatır
Böylede yar olur mu
***
Geçemezsin sıratı
Senin günahın çoktur
***
Ne cennet ne cehennem
Gidecek yerin yoktur
***
Yaz geldiği zamanda
Dağlara kar olur mu
Hem sever hem ağlatır
Böylede yar olur mu
***
Sırattan geçerken
Bende olsam arkanda
O zaman sarılacak
İki elim yakana
***
Yaz geldiği zamanda
Dağlara kar olur mu
Hem sever hem ağlatır
Böylede yar olur mu
-
-
Oy dağlarım dağlarım
Daima gezer ağlarım
Darılmam kimselere
Kaderime yanarım oy
***
Çemberinin üstünü
Puşi bağlıyo puşi
Ben yarımdan uzağa
Olmuşum gurbet kuşu
***
Dağ dağa bakar ağlar
Bende yola bakarım
Çıkmıyorsun aklımdan
Of çektikçe ağlarım
***
Çemberinin üstünü
Puşi bağlıyo puşi
Ben yarımdan uzağa
Olmuşum gurbet kuşu
-
Yabani arı gibi gezerim
Daldan dala o köyü verdim
Size yarimi varin bana
Ha böyle diye diye
Karlı dağları aştım gelsene
Bana karşı hodoçura yanaştım
***
Ah bile bilsen aşkım
Bu ibo sana ölür
Bir alede yetermi
Dağlar bana düz gelir
***
Ha böyle diye diye
Karlı dağları aştım gelsene
Bana karşı hodoçura yanaştım
***
Başı yine peştamali
Yar geliyor yayladan
Bizleri kavuştursun
Kainatı yaratan
***
Ha böyle diye diye
Karlı dağları aştım gelsene
Bana karşı hodoçura yanaştım
***
Gel beraber çıkalım
Yaylalara dağlara
Bilmem nerden katıldın
Kaynana sevdalığa
***
Ha böyle diye diye
Karlı dağları aştım gelsene
Bana karşı hodoçura yanaştım
-
El ele tutuşurduk
Çimenlere uzanıp
Göz göze bakamazdık
Konuşurken utanıp
***
Tek çift tek çift
Ederdim saçlarının teline
Nasıl düşürdün beni
Elalemin diline
***
Yazardık adımızı
Üstüne ağaçların
Nasıl af edeceğim
Bini açtı suçların
***
Tek çift tek çift
Ederdim saçlarının teline
Nasıl düşürdün beni
Elalemin diline
***
Bir kere dinlemdin
Yüreğimin sesini
Gün gelir sende yersin
Feleğin sillesini
***
Tek çift tek çift
Ederdim saçlarının teline
Nasıl düşürdün beni
Elalemin diline
***
Seviyorum diyordun
Yüzüme baka baka
Bırakıp gittin beni
İçimi yaka yaka
***
Tek çift tek çift
Ederdim saçlarının teline
Nasıl düşürdün beni
Elalemin diline..
-
Çiçek topladım sana
Dere kenarlarından
Söz veripde cayarsın
Bıktım yalanlardan
***
Sormuyorsun halimi
Gözlerime yaşmı var
Kız senin bedenine
Kalplerine taşmı var
***
İnsan bi arar sorar
Gelir bi gönül alır
Sanmaki ettiklerin
Senin yanına kalır
***
Sormuyorsun halimi
Gözlerime yaşmı var
Kız senin bedenine
Kalplerine taşmı var
***
Kalmadı bu dünyada
Bitti eski sevdalar
Benim çektiklerimi
Çekse erirdi dağlar
***
Sormuyorsun halimi
Gözlerime yaş mı var
Kız senin bedenine
Kalplerine taş mı var