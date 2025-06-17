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ATsronot Dıgıdık
Sesli Çocuk Kitabı Dinle
ATsronot Dıgıdık, hayallerin eğlenceli güzelliğine ve en önemlisi de karşılıksız sevginin kocamanlığına dair uçuk kaçık bir öykü... Turkuvaz Çocuk'tan Doğukan İşler'in kaleme aldığı ATsronot Dıgıdık...
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01
ATsronot Dıgıdık
03:48
17 Haziran 2025
Dıgıdık'ın gözü hep yükseklerde: Uçmak, kuşlar gibi gökyüzünde süzülmek tek hayali! Hatta daha yükseğe çıkabilir, belki uzaya bile gidebilir bir gün... Neden ATsronot olamasın ki? Değil mi mümkün?
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