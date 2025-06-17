PODCAST

ATsronot Dıgıdık

ATsronot Dıgıdık, hayallerin eğlenceli güzelliğine ve en önemlisi de karşılıksız sevginin kocamanlığına dair uçuk kaçık bir öykü... Turkuvaz Çocuk'tan Doğukan İşler'in kaleme aldığı ATsronot Dıgıdık...