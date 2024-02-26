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Çocuk Kalbi
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Turkuvaz Kitap'tan Çocuk Kalbi... İtalya’da bir devlet okulunun üçüncü sınıf öğrencisi tarafından kaleme alınmış, bir okul yılının hikayesi...
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01
Çocuk Kalbi | 1. Bölüm
30:22
26 Şubat 2024
Kahramanımız Enrico'nun yeni okul yılının Ekim ayında yaşadıkları...
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