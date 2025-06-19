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Elif'in Kabukları
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Elif'in Kabukları, kabuk bağlayan yaralarımızın sevgi ve dostlukla nasıl iyileştiğini bizlere gösteren, sımsıcak bir öykü... Turkuvaz Çocuk'tan Fidan Çobanoğlu Kaplan'ın kaleme aldığı "Elif'in Kabukları"...
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Elif'in Kabukları
04:55
19 Haziran 2025
Ormanla denizin buluştuğu tatlı mı tatlı bir kasabada, dedesiyle birlikte yaşıyor Elif. Ilık yaz esintisiyle birlikte salıncak sallanıyor, koşup oynuyor. En çok da sevimli arkadaşı Dost'la gezintilere çıkmayı seviyor. Fakat deniz kabukları toplamak için kumsala gittikleri bir gün... Elif, dizinde bir yara ile eve dönmek zorunda kalıyor...
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