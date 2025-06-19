PODCAST

Elif'in Kabukları

Elif'in Kabukları, kabuk bağlayan yaralarımızın sevgi ve dostlukla nasıl iyileştiğini bizlere gösteren, sımsıcak bir öykü... Turkuvaz Çocuk'tan Fidan Çobanoğlu Kaplan'ın kaleme aldığı "Elif'in Kabukları"...