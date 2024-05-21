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7/24 Dinle Çocuk Kütüphanesi Evliya'nın Sırları
Evliya'nın Sırları
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Evliya'nın Sırları

Sesli Çocuk Kitabı Dinle

Abdullah Harmancı'nın, Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinden ilhamla kaleme aldığı Evliya'nın Sırları sizi çok katmanlı, çok farklı, çok eğlenceli bir okuma serüvenine davet ediyor...
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