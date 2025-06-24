PODCAST

İlk Güzel Kelimelerim Kitabım

Merve Gülcemal'in sıcacık kaleminden çıkarak senin için bir araya gelen bu kelimelerin neler olduğunu merak ediyor musun? O halde bu hikaye kitabının kapağını usulca aç ve muhteşem kelimelerin kalbine girmesine izin ver...