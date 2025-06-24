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İlk Güzel Kelimelerim Kitabım
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İlk Güzel Kelimelerim Kitabım

Sesli Çocuk Kitabı Dinle

Merve Gülcemal'in sıcacık kaleminden çıkarak senin için bir araya gelen bu kelimelerin neler olduğunu merak ediyor musun? O halde bu hikaye kitabının kapağını usulca aç ve muhteşem kelimelerin kalbine girmesine izin ver...
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