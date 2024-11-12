PODCAST

Minik Diyetisyenler İş Başında - Dostumuz Yiyecekler

Minik diyetisyenlerden Ege, soğuk bir kış günü hastalanır. Yakın arkadaşları Deniz ve Maya, sağlıklı besinler hazırlayarak onu iyileştirmek için kollarını sıvarlar. Acaba başarılı olacaklar mı?