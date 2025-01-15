PODCAST

O Telefonu İstiyorum!

Ekran ile mücadele için her şey hazırdır ancak ondan ayrı kalmak zordur. Öyleyse ne yapmalı? Turkuvaz Kitap'tan Alberto Pellai - Barbara Tambori'nin kaleme aldıkları Ne Zormuş Büyümek serisinden "O Telefonu İstiyorum!"...