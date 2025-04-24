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Çocuk Kütüphanesi
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Şarkılı Küçük Irmak
Sesli Çocuk Kitabı Dinle
Şarkılı Küçük Irmak, masal edebiyatçımız Mustafa Ruhi Şirin'in yıllar boyunca çocuklar için yazdığı masallardan oluşturduğu bir seçki. Şiir ırmağı ve masal ırmağının yan yana aktığı şarkılı ırmak boyunca yolculuğa çıkmaya hazır mısınız?
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