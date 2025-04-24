PODCAST

Şarkılı Küçük Irmak

Şarkılı Küçük Irmak, masal edebiyatçımız Mustafa Ruhi Şirin'in yıllar boyunca çocuklar için yazdığı masallardan oluşturduğu bir seçki. Şiir ırmağı ve masal ırmağının yan yana aktığı şarkılı ırmak boyunca yolculuğa çıkmaya hazır mısınız?