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Sevgi Masalı
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Sevgi Masalı

Sesli Çocuk Kitabı Dinle

Padişah kızı hastalandı ve yataklara düştü. Yaşlı bir hekim gelip, "Bu kızın tek ihtiyacı Sevgi Masalı'dır. Birinin mutlaka ona Sevgi Masalı'nı anlatması lazım dedi... Turkuvaz Çocuk'tan Samed Behrengi'nin kaleme aldığı Sevgi Masalı...
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