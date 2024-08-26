PODCAST

Tom Sawyer'ın Maceraları

Tom Sawyer bir çocuk, ama onun için "büyümüş de küçülmüş" dense yeri! Hem de sürekli, türlü türlü haylazlık peşinde! Ama Tom, aslında düşündüğümüz gibi bir yaramaz değil... Belki de sadece maceradan maceraya atılmayı seviyor. Turkuvaz Kitap'tan Mark Twain'in kaleme aldığı Tom Sawyer'ın Maceraları...