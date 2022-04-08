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Çocuk Müzikleri
Dans Müzikleri
9 - 10 Yaş Dans Şarkıları
9 - 10 Yaş Dans Şarkıları
Dans Müzikleri
12 Bölüm | 01:12:48
9 - 10 yaş çocuklara özel dans şarkıları bu çalma listesinde... Dans ederek eğlenen çocuklara buradan dans şarkıları dinletebilirsin. Sen de istediğin her vakitte buradan müzik dinleyebilirsin.
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01
Tuttu Fırlattı
Gökçe
03:06
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02
Kanatlarım Var Ruhumda
Nil Karaibrahimgil
03:04
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Nil Karaibrahimgil
Besteci:
Nil Karaibrahimgil
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03
Sallayalım Dünyayı
Yonca Evcimik
04:15
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yonca Evcimik
Besteci:
Yonca Evcimik
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04
Dondurma
Atiye
03:54
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05
Baş Omuzlar ve Diz
Çocuk şarkıları
02:16
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06
Dur ve Dans Et
Çocuk şarkıları
11:59
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07
Sar Makarayı Şarkısı
Çocuk şarkıları
11:02
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08
A Ram Sam Sam
Çocuk şarkıları
01:51
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09
Sen Oyna Zehra
Çocuk şarkıları
15:57
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10
Karpuz Adam Şip Şap Şop
Çocuk şarkıları
09:56
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