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7/24 Dinle Çocuk Müzikleri Eğitim Müzikleri 23 Nisan Şarkıları (Çocuk Bayramı)
23 Nisan Şarkıları (Çocuk Bayramı)

23 Nisan Şarkıları (Çocuk Bayramı)

Eğitim Müzikleri

9 Bölüm | 17:47
23 Nisan Çocuk Bayramı'na özel şarkılar bu çalma listesinde... 23 Nisan'da buradan çocuklara müzik dinletebilirsin.
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şarkısı

Çocuk şarkıları 02:02
02

Bizim Bayramımız

Çocuk şarkıları 02:00
03

23 Nisan Şarkısı

Çocuk şarkıları 01:45
04

Sanki Her Tarafta Var Bir Düğün

Çocuk şarkıları 01:11
05

23 Nisan Kutlu Olsun Şarkısı

Çocuk şarkıları 01:45
06

Haydi Gelin Çocuklar

Çocuk şarkıları 02:16
07

El Ele Verelim

Çocuk şarkıları 02:55
08

23 Nisan Geldi Neşeliyiz Çocuklar

Çocuk şarkıları 01:16
09

23 Nisan

Gülben Ergen 02:37
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