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Eğlendirirken Öğreten Şarkılar

Eğlendirirken Öğreten Şarkılar

Eğitim Müzikleri

12 Bölüm | 33:54
Eğlenirken öğreten çocuk müzikleri bu çalma listesinde... İstediğin her vakitte çocuklara şarkılarla buradan eğitim verebilirsin.
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Nane Limon Kabuğu

Barış Manço 04:27
02

Çiftlik Hayvanları Şarkısı

Çocuk şarkıları 02:32
03

Sebzeler Şarkısı

Çocuk şarkıları 02:28
04

Meyveler Şarkısı

Çocuk şarkıları 03:37
05

Renkler Şarkısı

Çocuk şarkıları 03:12
06

Beş Küçük Araba

Çocuk şarkıları 02:14
07

Yılın 12 Ayı Şarkısı

Çocuk şarkıları 01:56
08

Şekiller Şarkısı

Çocuk şarkıları 03:54
09

Mevsimler Şarkısı

Çocuk şarkıları 01:49
10

Haftanın 7 Günü Şarkısı

Çocuk şarkıları 02:08
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