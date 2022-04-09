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Çocuk Müzikleri
Eğitim Müzikleri
Eğlendirirken Öğreten Şarkılar
Eğlendirirken Öğreten Şarkılar
Eğitim Müzikleri
12 Bölüm | 33:54
Eğlenirken öğreten çocuk müzikleri bu çalma listesinde... İstediğin her vakitte çocuklara şarkılarla buradan eğitim verebilirsin.
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Bölüm
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01
Nane Limon Kabuğu
Barış Manço
04:27
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Barış Manço
Besteci:
Barış Manço
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02
Çiftlik Hayvanları Şarkısı
Çocuk şarkıları
02:32
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03
Sebzeler Şarkısı
Çocuk şarkıları
02:28
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04
Meyveler Şarkısı
Çocuk şarkıları
03:37
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05
Renkler Şarkısı
Çocuk şarkıları
03:12
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06
Beş Küçük Araba
Çocuk şarkıları
02:14
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07
Yılın 12 Ayı Şarkısı
Çocuk şarkıları
01:56
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08
Şekiller Şarkısı
Çocuk şarkıları
03:54
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09
Mevsimler Şarkısı
Çocuk şarkıları
01:49
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10
Haftanın 7 Günü Şarkısı
Çocuk şarkıları
02:08
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