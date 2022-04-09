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7/24 Dinle Çocuk Müzikleri Eğitim Müzikleri Harfleri Öğreniyorum
Harfleri Öğreniyorum

Harfleri Öğreniyorum

Eğitim Müzikleri

10 Bölüm | 37:47
Çocuklara alfabeyi öğreten eğlenceli şarkılar bu çalma listesinde... İstediğin her vakitte buradan harfleri öğrenebileceği şarkıları çocuklara dinletebilirsin.
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Hayvanlarla Harfleri Ezberliyorum

Çocuk şarkıları 04:10
02

3 Kere A 3 Kere B Alfabe

Çocuk şarkıları 02:02
03

Sesli Harfleri Öğrenelim

Çocuk şarkıları 02:54
04

ABC Alfabe Şarkısı

Çocuk şarkıları 01:38
05

Meyveler ve Sebzeler ile Alfabe

Çocuk şarkıları 04:57
06

Sesli Harfler Çocuk Şarkısı

Çocuk şarkıları 02:25
07

Mesleklerle Türk Alfabesi Şarkısı

Çocuk şarkıları 04:56
08

Harfleri Öğreniyorum

Çocuk şarkıları 10:26
09

Leo'nun Alfabe Şarkısı

Çocuk şarkıları 02:17
10

Eğitici Alfabe Şarkısı

Çocuk şarkıları 02:02
... KAPAT
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