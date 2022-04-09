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Çocuk Müzikleri
Eğitim Müzikleri
İngilizce Çocuk Şarkıları
İngilizce Çocuk Şarkıları
Eğitim Müzikleri
14 Bölüm | 34:38
Çocukların İngilizce eğitimi için derlediğimiz müzikler bu çalma listesinde... İstediğin her vakitte buradan İngilizce şarkılar dinleyebilir ve çocuklara dinletebilirsin.
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01
Wheels on the Bus
Çocuk şarkıları
03:28
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02
Wait Your Turn
Çocuk şarkıları
03:04
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03
Three Little Kittens
Çocuk şarkıları
02:45
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04
The Greeting Song
Çocuk şarkıları
01:05
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05
Old McDonald
Çocuk şarkıları
02:28
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06
Jump, Run and Shout
Çocuk şarkıları
03:14
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07
Johny Johny Yes Papa
Çocuk şarkıları
01:30
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08
Friends Song
Çocuk şarkıları
03:01
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09
Finger Family
Çocuk şarkıları
01:54
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10
Bingo
Çocuk şarkıları
02:39
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