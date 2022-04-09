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İngilizce Çocuk Şarkıları

İngilizce Çocuk Şarkıları

Eğitim Müzikleri

14 Bölüm | 34:38
Çocukların İngilizce eğitimi için derlediğimiz müzikler bu çalma listesinde... İstediğin her vakitte buradan İngilizce şarkılar dinleyebilir ve çocuklara dinletebilirsin.
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Wheels on the Bus

Çocuk şarkıları 03:28
02

Wait Your Turn

Çocuk şarkıları 03:04
03

Three Little Kittens

Çocuk şarkıları 02:45
04

The Greeting Song

Çocuk şarkıları 01:05
05

Old McDonald

Çocuk şarkıları 02:28
06

Jump, Run and Shout

Çocuk şarkıları 03:14
07

Johny Johny Yes Papa

Çocuk şarkıları 01:30
08

Friends Song

Çocuk şarkıları 03:01
09

Finger Family

Çocuk şarkıları 01:54
10

Bingo

Çocuk şarkıları 02:39
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