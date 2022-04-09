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Okul Şarkıları

Okul Şarkıları

Eğitim Müzikleri

10 Bölüm | 19:16
Çocuklara özel okul dönemine ait şarkılar bu çalma listesinde... İstediğin her vakitte buradan okul şarkılarını dinleyebilirsin.
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01

Zıt Kelimeler

Çocuk şarkıları 03:01
02

Yerli Malı Şarkısı

Çocuk şarkıları 01:51
03

Yalancı Çoban

Çocuk şarkıları 01:51
04

Uslu Çocuk Şarkısı

Çocuk şarkıları 01:13
05

Öğretmenim Canım Benim

Çocuk şarkıları 01:51
06

Okulum

Çocuk şarkıları 02:12
07

Haftanın Günleri Şarkısı

Çocuk şarkıları 02:06
08

Yaşasın Okulumuz (Daha Dün Annemizin)

Çocuk şarkıları 01:25
09

Canım Öğretmenim

Çocuk şarkıları 01:34
10

Ah Mikrop Vah Mikrop

Çocuk şarkıları 02:12
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