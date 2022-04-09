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7/24 Dinle Çocuk Müzikleri Eğitim Müzikleri Rakamları Öğreniyorum
Rakamları Öğreniyorum

Rakamları Öğreniyorum

Eğitim Müzikleri

10 Bölüm | 49:03
Çocukların rakamları öğrenebileceği eğlenceli şarkılar bu çalma listesinde... İstediğin her vakitte çocuklara buradan rakam müzikleri dinletebilirsin.
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sayılar Şarkısı

Çocuk şarkıları 01:03
02

Civcivcikler

Çocuk şarkıları 15:34
03

Küçük Arabalar

Çocuk şarkıları 03:34
04

1'den 10'a Kadar Sayı Sayalım

Çocuk şarkıları 02:58
05

Hayvanlarla Sayıları Öğrenelim

Çocuk şarkıları 13:33
06

Küçük Penguenler

Çocuk şarkıları 02:20
07

Say Bak Şarkısı

Çocuk şarkıları 01:51
08

Beş Küçük Kuş

Çocuk şarkıları 02:06
09

Sayılara Eşlik Et

Çocuk şarkıları 03:28
10

Rakamları Öğreniyorum

Çocuk şarkıları 02:36
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