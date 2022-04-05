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En Sevilen Çocuk Şarkıları

En Sevilen Çocuk Şarkıları

Neşeli Müzikler

11 Bölüm | 29:46
Herkes tarafından bilinen ve en çok sevilen çocuk şarkıları bu çalma listesinde... En sevilen çocuk şarkılarını istediğin her vakitte dinleyebilir, minik çocuklara dinletebilirsin.
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01

Bak Postacı Geliyor

Çocuk şarkıları 01:51
02

Küçük Kurbağa

Çocuk şarkıları 02:15
03

Yağmur Yağıyor Seller Akıyor

Çocuk şarkıları 03:40
04

Günaydın Çocuklar

Barış Manço 03:44
05

Kırmızı Balık

Çocuk şarkıları 04:14
06

Mini Mini Bir Kuş

Çocuk şarkıları 01:32
07

Ali Babanın Çiftliği

Çocuk şarkıları 02:41
08

Pazara Gidelim Bir Tavuk Alalım

Çocuk şarkıları 01:36
09

Otobüsün Tekerleği

Çocuk şarkıları 02:43
10

Arı Vız Vız Vız

Çocuk şarkıları 02:39
... KAPAT
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