×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Çocuk Müzikleri Neşeli Müzikler Tekerlemeli Şarkılar
Tekerlemeli Şarkılar

Tekerlemeli Şarkılar

Neşeli Müzikler

10 Bölüm | 33:50
Çocukların en sevdiği tekerlemelerle söylenen şarkılar bu çalma listesinde... Tekerleme ezberlemek isteyen ve tekerleme dinlemeyi seven çocuklara istediğin her vakitte buradan tekerlemeli şarkılar dinletebilirsin.
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Şemsi Paşa Pasajı

Çocuk şarkıları 02:15
02

Sarımsak

Çocuk şarkıları 02:40
03

Kırk Kırık Küp

Çocuk şarkıları 02:08
04

Bir Berber

Çocuk şarkıları 01:52
05

Dal Sarkar

Çocuk şarkıları 02:35
06

Adem Madene Gitmiş

Çocuk şarkıları 02:16
07

Komşu Komşu

Çocuk şarkıları 02:55
08

İbiş'le Memiş

Çocuk şarkıları 02:40
09

Tekerlemeli Şarkılar

Çocuk şarkıları 02:42
10

Tekerlemeli Çocuk Şarkıları

Çocuk şarkıları 11:47
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Renkli Notalar
En Sevilen Çocuk Şarkıları
Sevimli Miniklere
;

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı