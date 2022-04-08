×
7/24 Dinle
Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Turkuvaz Radyolar
Bize Ulaşın
Çıkış Yap
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Çocuk Müzikleri
Uyku Müzikleri
Dinlendirici Çocuk Müzikleri
Dinlendirici Çocuk Müzikleri
Uyku Müzikleri
10 Bölüm | 01:56:14
Çocukları dinlendiren ve mayıştıran yavaş müzikler bu çalma listesinde... Çocukların dinlenmeye ihtiyacı olduğunda onlara buradan dinlendirici çocuk müzikleri dinletebilirsin.
DİNLE
TAKİP ET
Bölüm
Kaynak
Süre
Paylaş
Daha Fazla
01
Piyano Huzuru
Çocuk şarkıları
05:18
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
02
Ninni Zamanı
Çocuk şarkıları
04:19
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
03
Rüyalara Dal
Çocuk şarkıları
05:01
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
04
Dinle ve Uykuya Dal
Çocuk şarkıları
07:17
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
05
Huzurlu Bir Gece
Çocuk şarkıları
10:42
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
06
Çocuklar İçin Hızlı Uyku
Çocuk şarkıları
16:56
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
07
Dinlendirici Çocuk Müziği
Çocuk şarkıları
30:18
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
08
Çocuklar İçin Klasik Müzik
Çocuk şarkıları
30:07
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
09
Kırmızı Balık Uykuda
Linda Çandır
02:46
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
10
Ay Doğmuş
Çocuk şarkıları
03:30
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
...
KAPAT
**
BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN
Takip Et
Copyright © 2022
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Ses Hızı
1x
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
1
Ses Hızı
1x
Ses Hızı
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git