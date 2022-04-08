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Çocuk Müzikleri
Uyku Müzikleri
Eski Ninniler
Eski Ninniler
Uyku Müzikleri
9 Bölüm | 25:08
Annelerimizin dinleyerek uyuduğu eski zaman ninnileri bu çalma listesinde... Çocuğunu uyuturken buradan eski zaman ninnilerini dinletebilirsin.
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01
Dandini dandini danalı bebek
Mircan Kaya
04:13
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02
Fış Fış Kayıkçı
Mircan Kaya
00:20
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03
Atem Tutem Ben Seni
Duygu Mete
01:43
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04
Yağmur yağar sere serpe
Mircan Kaya
04:20
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05
Dandini Dandini Dastana
Mircan Kaya
01:14
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06
Ninnilerin Merdanesi
Mircan Kaya
05:08
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07
Uyusun da Büyüsün
Mircan Kaya
04:10
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08
Eşekli Ninni
Mircan Kaya
02:42
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09
Uyu Yavrum Yine Sabah Oluyor
Mircan Kaya
01:18
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