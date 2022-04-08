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Eski Ninniler

Eski Ninniler

Uyku Müzikleri

9 Bölüm | 25:08
Annelerimizin dinleyerek uyuduğu eski zaman ninnileri bu çalma listesinde... Çocuğunu uyuturken buradan eski zaman ninnilerini dinletebilirsin.
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Dandini dandini danalı bebek

Mircan Kaya 04:13
02

Fış Fış Kayıkçı

Mircan Kaya 00:20
03

Atem Tutem Ben Seni

Duygu Mete 01:43
04

Yağmur yağar sere serpe

Mircan Kaya 04:20
05

Dandini Dandini Dastana

Mircan Kaya 01:14
06

Ninnilerin Merdanesi

Mircan Kaya 05:08
07

Uyusun da Büyüsün

Mircan Kaya 04:10
08

Eşekli Ninni

Mircan Kaya 02:42
09

Uyu Yavrum Yine Sabah Oluyor

Mircan Kaya 01:18
... KAPAT
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