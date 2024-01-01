Issız Adam (Orjinal Film Müzikleri) Şarkı Sözleri
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Coldplay
Issız Adam (Orjinal Film Müzikleri)
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Turn your magic on, umi she'd say
Everything you want's a dream away
We are legends, every day
That's what she told him
***
Turn your magic on, to me she'd say
Everything you want's a dream away
Under this pressure, under this weight
We are diamonds
***
Now I feel my heart beating
I feel my heart beneath my skin
I feel my heart beating
Oh, you make me feel
Like I'm alive again
Alive again
Oh, you make me feel
Like I'm alive again
***
Said I can't go on, not in this way
I'm a dream that died by light of day
Gonna hold up half the sky and say
Only I own me
***
Now I feel my heart beating
I feel my heart beneath my skin
Oh, I can feel my heart beating
'Cause you make me feel
Like I'm alive again
Alive again
Oh, you make me feel
Like I'm alive again
***
Turn your magic on, umi she'd say
Everything you want's a dream away
Under this pressure, under this weight
We are diamonds taking shape
We are diamonds taking shape
(Woo-ooh, woo-ooh)
***
If we've only got this life
This adventure, oh then I
And if we've only got this life
You'll get me through, oh
And if we've only got this life
And this adventure, oh then I
Wanna share it with you
With you, with you
Sing it, oh, say yeah
***
Woo-hoo (woo-hoo)
Woo-hoo (woo-hoo)
Woo-hoo (woo-hoo)
Woo-hoo (woo-hoo)
Woo-hoo (woo-hoo)
Woo-hoo (woo-hoo)
Woo-hoo (woo-hoo)
Woo-hoo (woo-hoo)
Woo-hoo (woo-hoo)
Woo-hoo (woo-hoo)
Woo-hoo (woo-hoo)
Woo-hoo (woo-hoo)
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Sevilirken bilmedin mi?
Ben söylerken gülmedin mi?
Falımızda hasret var
Ayrılık var, demedim mi?
***
Anlamazdın, anlamazdın
Kadere de inanmazdın
Hani sen acı veren
Kalpsizlerden, olamazdın
***
Dilerim ki mutlu ol sevgilim
Ben olmasam bile, hayat gülsün sana
Günahım boynunda
Ağlayan bir çift göz, bıraktın arkanda
***
Kalbim bomboş kaldı sanma
Acılar geçer zamanla
Aşka tövbe demem ben
Görürsün sevince yeniden
***
Anlamazdın, anlamazdın
Kadere de inanmazdın
Hani sen acı veren
Kalpsizlerden, olamazdın
***
Dilerim ki mutlu ol sevgilim
Ben olmasam bile, hayat gülsün sana
Günahım boynunda
Ağlayan bir çift göz, bıraktın arkanda
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