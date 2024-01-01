Arabesk Şarkı Sözleri
Coldplay Arabesk şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Coldplay Arabesk şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Arabesk sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Talk among the skeletons this morning
Aside from all the medicine and health
If you could do it all again, would you do it all the same?
Is there something that you'd tell your former self?
There were those that wished they'd spun upon a jukebox
There were pirates who had never seen the sea
But the one recurring theme, the one recurring dream they had
Was to be whatever they wanted to be
***
To be Pyotr Tchaikovsky
To be free like everyone else
There will be no flags to warn me, no
'Cause I just wanna be myself
***
You may telephone in by a ouija
Is there any advice that you could give?
When you know you're not like them, do you know La Varsovienne?
I know that I am living, but can you show me how to live?
***
And the Holy Roman Army
Said your heart beats like everyone else
And you don't need no flags to tell you who you are, so say
I just wanna be myself
***
Ooh-la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la
Ooh-la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la
Ooh-la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la
Ooh-la-la-la-la, la-la-la-la
***
There's an aura that surrounds me
There's a different kind of wealth
And I don't need flags to know you're really something
And I just love you for yourself
Oh, I just love you for yourself
***
Ooh-la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la
Ooh-la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la
Ooh-la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la
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Anladım ki aşkın bir anlamı yok
Mesele sadece gurur
Ayrılık bizi vursa da
Tek çıkar yoldur
***
Bu nasıl bir savaştı anlayamadım
Kalıcı bizdeki hasar
İstesem de kapanmıyor
Açılan yaralar
***
Aaaah, bu nasıl dünya
Belki de her şey yalan
Doğru yer yanlış zaman
***
İkimize birden yükleniyorlar
Ama sen ağlama
Durma git buna da alışırım
Olmasan da seni yaşatırım
***
İkimize birden yükleniyorlar
Ama sen ağlama
Durma git buna da alışırım
Sen olmasan da seni yaşatırım (aaah aaaaah)
***
Anladım ki aşkın bir anlamı yok
Mesele sadece gurur
Ayrılık bizi vursa da
Tek çıkar yoldur
***
Bu nasıl bir savaştı anlayamadım
Kalıcı bizdeki hasar
İstesem de kapanmıyor
Açılan yaralar
***
Aaaah, bu nasıl dünya
Belki de her şey yalan
Doğru yer yanlış zaman
***
İkimize birden yükleniyorlar
Ama sen ağlama
Durma git buna da alışırım
Sen olmasan da seni yaşatırım
***
İkimize birden yükleniyorlar
Ama sen ağlama
Durma git buna da alışırım
Sen olmasan da seni yaşatırım (aaaaah aaah)
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İtirazım var bu zalim kadere
İtirazım var bu sonsuz kedere
Feleğin cilvesine, hayatın sillesine
Dertlerin cümlesine itirazım var
***
Yarım kalan sevgiye
Şu emanet gülmeye
Yaşamadan ölmeye
İtirazım var
***
Ben hep yenilmeye mahkum muyum?
Ben hep ezilmeye mecbur muyum?
İtirazım var bu yalan dolana
Benim şu dertlere ne borcum var ki tuttu yakamı bırakmıyor
Benim mutlulukla ne zorum var ki bana cehennemi aratmıyor
Bana cehennemi aratmıyor
***
İtirazım var değişmez yazıma
İtirazım var bu dertli şansıma
Sevginin sahtesine, hayatın cilvesine
Dertlerin cümlesine itirazım var
***
Yalan dolu gözlere
Durulmamış sözlere
Dost olmayan yüzlere
İtirazım var
***
Ben hep yenilmeye mahkum muyum?
Ben hep ezilmeye mecbur muyum?
İtirazım var bu yalan dolana
Benim şu dertlere ne borcum var ki tuttu yakamı bırakmıyor
Benim mutlulukla ne zorum var ki bana cehennemi aratmıyor
Bana cehennemi aratmıyor
***
Bana cehennemi aratmıyor
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