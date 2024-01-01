Trouble Şarkı Sözleri
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Oh no, I see
A spider web is tangled up with me
And I lost my head
And thought of all the stupid things I'd said
***
Oh no, what's this?
A spider web and I'm caught in the middle
So I turned to run
The thought of all the stupid things I've done
***
And I, I never meant to cause you trouble
And I, I never meant to do you wrong
And I, well if I ever caused you trouble
Oh no, I never meant to do you harm
***
Oh no, I see
A spider web and it's me in the middle
So I twist and turn
Here am I in my little bubble
***
Singing out, I never meant to cause you trouble
And I, I never meant to do you wrong
And I, well, if I ever caused you trouble
Oh, no, I never meant to do you harm
***
They spun a web for me
They spun a web for me
They spun a web for me