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Coldplay Trouble Trouble Oh no, I see A spider web is tangled up with me And I lost my head And thought of all the stupid things I'd said *** Oh no, what's this? A spider web and I'm caught in the middle So I turned to run The thought of all the stupid things I've done *** And I, I never meant to cause you trouble And I, I never meant to do you wrong And I, well if I ever caused you trouble Oh no, I never meant to do you harm *** Oh no, I see A spider web and it's me in the middle So I twist and turn Here am I in my little bubble *** Singing out, I never meant to cause you trouble And I, I never meant to do you wrong And I, well, if I ever caused you trouble Oh, no, I never meant to do you harm *** They spun a web for me They spun a web for me They spun a web for me Tüm Şarkıları