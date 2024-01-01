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Trouble Şarkı Sözleri

Coldplay Trouble şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Coldplay Trouble şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Trouble sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Coldplay

Coldplay

Trouble

  • Trouble
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