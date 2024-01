Se que me amas de verdad Aunque no pueda verte Solo un dia de suerte Tal vez te dejes encontrar Pero que problema hay si nada se detiene No hay nadie que me ayude No tengo tiempo y vos igual Y tus pasos van de prisa Tus días son mis noches *** Mientras yo dormida Espero una salida Tal vez la luna te vea mas Y en mis sueños puedo ver *** Una ventana del ayer Un tiempo que ya quedo atras Al cual no puedo regresar No hay nada que me haga entender Lo sola que me siento Por que este sufrimiento Nada de lo que me das Podrá por mucho superar Solo una acaricia es lo que quiero de verdad Comprender, comprender Tus días son mis noches *** Mientras yo me quedo solaa Comprender, comprender Tus días son mis noches Mientras yo me quedo solaa Me quedo solaaaaa