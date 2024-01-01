Aşkımı Bilmedin Şarkı Sözleri
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Coşkun Demir
Aşkımı Bilmedin
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Aşkımı bilmedin gözyaşımı silmedin
Sevdi gönlüm seni merhamet etmedin
Gel, gel, gel artık üzme beni
Sevdi gönlüm seni gel artık üzme beni
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Hiç vefa görmedim hiç sefa sürmedim
Sevdi gönlüm seni merhamet etmedin
Gel gel gel artık üzme beni
Sevdi gönlüm seni gel artık üzme beni