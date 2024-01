Coşkun Demir

Biliyordum gideceğini Göze aldım ben bu sonu Hiç korkmadan yürümektir Yaşam dediğin dünya oyunu *** Biliyordum gideceğini Göze aldım ben bu sonu Hiç korkmadan yürümektir Yaşam dediğin dünya oyunu *** Bile bile sevdim ben seni Bile bile düştüm derdine Yaşamaya dair yeni bir şeyler Ekledim işte yüreğime *** Bile bile sevdim ben seni Bile bile düştüm derdine Yaşamaya dair yeni bir şeyler Ekledim işte yüreğime *** Her şeyin bir adı vardır Birde kendisi bilirsin Sen kendin ol git düşünme Adın aşk diye söylensin *** Her şeyin bir adı vardır Birde kendisi bilirsin Sen kendin ol git düşünme Adın aşk diye söylensin *** Bile bile sevdim ben seni Bile bile düştüm derdine Yaşamaya dair yeni bir şeyler Ekledim işte yüreğime *** Bile bile sevdim ben seni Bile bile düştüm derdine Yaşamaya dair yeni bir şeyler Ekledim işte yüreğime

Yalan yalan yalan Seni sevmediğim yalan Kızgın bir anımda söyledim yalan Seni sevmediğim yalan *** Sen yoksan her şey eksik Sen varsan her şey tamam Neyim varsa alıp götürsünler benden Paylaşmaya hazırım inan inan Yalnız seni paylaşamam *** Yalan yalan yalan Seni sevmediğim yalan Kızgın bir anımda söyledim yalan Seni sevmediğim yalan *** Yalan yalan yalan Seni unuttuğum yalan Çocuksu bir sevinç başlar içimde Seni gördüğüm zaman *** Sen yoksan her şey eksik Sen varsan her şey tamam Neyim varsa alıp götürsünler benden Paylaşmaya hazırım inan inan Yalnız seni paylaşamam *** Yalan yalan yalan Seni sevmediğim yalan Kızgın bir anımda söyledim yalan Seni sevmediğim yalan