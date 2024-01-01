Çıkageldi Aşk Şarkı Sözleri
Coşkun Demir Çıkageldi Aşk şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Coşkun Demir Çıkageldi Aşk şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Çıkageldi Aşk sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Coşkun Demir
Çıkageldi Aşk
-
Duyudum ki unutmuşsun gözlerimin rengini
Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara
Bir zamanlar sevginle ateşlenen başımı
Dizlerinin yerine dayasaydım taşlara
***
Hani bendim yedi renk hani tende can idim
Hani gündüz hayâlin geceler rüyan idim
Demek ki senin için aşk değil yalan imiş
Acırım heder olan o en güzel yıllara
-
-
-
-
Bir Gemi Kalkar Umut Limanından Ufkuma Yelken Açan
Bir Kuş Uçurdum Dün Avucumdan
Aşka Kanat Çırpan
Gecenin Içinde Düşlere Daldım Artık Uyanmam
***
Gerçek Sandım..
Bulut Oldum Göz Yaşı Döktüm
Ağladım (Ağladım) Sesizceeee
Er Yada Geç Bu Hüzün Geçecek
***
Üzgün Yüzüm Gülecek
Er Yada Geç Bu Acım Dinecek
Umut Yenilmeyecek
Bir Gemi Kalkar Umut Limanından Ufkuma Yelken Açan
***
Bir Kuş Uçurdum Dün Avucumdan
Aşka Kanat Çırpan
Gecenin Içinde Düşlere Daldım Artık Uyanmam
Gerçek Sandım..
***
Bulut Oldum Göz Yaşı Döktüm
Ağladım (Ağladım) Sesizceeee
Er Yada Geç Bu Hüzün Geçecek
Üzgün Yüzüm Gülecek
***
Er Yada Geç Bu Acım Dinecek
Umut Yenilmeyecek
-
-
-
Aldın beni saldın yarim
Senden öteye oy senden öteye
Duramam yar senden ayrı
Uzak ellerde oy yaban ellerde
***
Ben bir garip kaldım burda
Hiç yolum düşmez umuda
Sessiz ölümün koynunda
Yalnız bırakma
***
Dağlar açılmıyor
Yollar tükenmiyor
Hasret çekilmiyor yar
-
Su akar yatağını bulur derdin
Gönlüme aktı gözlerin
Sevme diyorsun zor geliyor
Anlamı yok sözlerin
***
Aklımda bir sır gibi mavi gözlerin
***
Hani bir düş görürsün sonra
Uyanmak zor gelir
Sevdiğim seni saramadım ya
Bu dünya bana dar gelir
***
Aklımda bir sır gibi mavi gözlerin
-
-
-
Aklım ermez bu gidişine
Beni bırakıp terk edişine
Aklım, hayalim almıyor
Buna can dayanmıyor
***
Simsiyah gecelerin koynunda
Bir tutam saçın avucumda
Kapıldım aşkına güzelim
Derman senin kollarında
***
Bir güldün yar sen
Hep elime batanım
Seni dalından kopardım
Kan doldu avuçlarım ...
***
Aşkın rehin, yüreğimde
Gece gündüz atıyorsun
Nasıl yanmasın yüreğim
Anladım gidiyorsun ...
***
Bir güldün yar sen
Hep elime batanım
Seni dalından kopardım
Kan doldu avuçlarım ...