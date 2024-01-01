Ellerim Böyle Boş Boş mu Kalacaktı Şarkı Sözleri
Coşkun Demir Ellerim Böyle Boş Boş mu Kalacaktı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Coşkun Demir Ellerim Böyle Boş Boş mu Kalacaktı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ellerim Böyle Boş Boş mu Kalacaktı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Coşkun Demir
Ellerim Böyle Boş Boş mu Kalacaktı
Tüm Şarkıları
-
Ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı
Gözümde hep böyle yaş, yaş mı olacaktı
Aramızda sıra dağlar, dağlar mı olacaktı
Üzülme sen meleğim gün olur kavuşuruz
Ecel ayırsa bile mahşerde buluşuruz
***
Biz de mi böyle böyle olacaktık
Bu en güzel çağda yas mı tutacaktık
Aramızda sıra dağlar, dağlar mı olacaktı
Üzülme sen meleğim gün olur kavuşuruz
Ecel ayırsa bile mahşerde buluşuruz