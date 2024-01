Coşkun Demir

Gölgen Düştü Yüreğime Bir son bakış fotoğrafıydı Küçücük mahzun yüzün Bir son bakış fotoğrafıydı Küçücük mahzun yüzün *** Gözlerinde yağmur yüklü bulutlar Çıktın gittin sessiz küskün Gözlerinde yağmur yüklü bulutlar Çıktın gittin sessiz küskün *** El yazından bir şiirle Gölgen düştü yüreğime El yazından bir şiirle Gölgen düştü yüreğime *** Hatırana yenik düştüm Sesin hala bu şehirde Hatırana yenik düştüm Sesin hala bu şehirde *** Gitmezdin kal diyebilseydim Titriyordu ellerin Gitmezdin kal diyebilseydim Titriyordu ellerin *** Ağladın mı bilmem yalnızlığında Gücendin mi için, için Ağladın mı bilmem yalnızlığında Gücendin mi için, için *** Eski solmuş bir resimle Gölgen düştü yüreğime Eski solmuş bir resimle Gölgen düştü yüreğime *** Hatırana yenik düştüm Rengin hala bu şehirde Hatırana yenik düştüm Rengin hala bu şehirde *** İlk gençliğin masum suçları Örtündüler zamanı İlk gençliğin masum suçları Örtündüler zamanı *** Bir mevsimdi solan o gün yüzünde Kucaklarken yalnızlığı Bir mevsimdi solan o gün yüzünde Kucaklarken yalnızlığı *** Bir resim ve bir şiirle Gölgen düştü yüreğime Bir resim ve bir şiirle Gölgen düştü yüreğime *** Ben yıllara yenik düştüm Yoksun artık bu şehirde Ben yıllara yenik düştüm Yoksun artık bu şehirde *** Bir son bakış fotoğrafıydı Küçücük mahzun yüzün Gözlerinde yağmur yüklü bulutlar Çıktın gittin sessiz küskün

Manolya Ne yalnızdım ne kimsesiz Barışmıştım tam dünyayla Yaşıyordum sakin sessiz Mutluydum ben bir başıma Yaşıyordum sakin sessiz Mutluydum ben bir başıma *** Ah Manolya düştüm aşka Şimdi artık her şey başka Şu başıma gelen için Sen de biraz suçlusun ya *** Yasemindi baş günahkâr Yardım edende dolunay Deniz bile sizle oldu Tutuşunca yakamozlar *** Deniz bile sizle oldu Tutuşunca yakamozlar Uykularım bölünmezdi Yerli yersiz korkularla *** Gece benim gün benimdi Huzur vardı hayatımda Gece benim gün benimdi Huzur vardı hayatımda *** Ah Manolya düştüm aşka Şimdi artık her şey başka Şu başıma gelen için Sen de biraz suçlusun ya *** Yasemindi baş günahkâr Yardım edende dolunay Deniz bile sizle oldu Tutuşunca yakamozlar *** Deniz bile sizle oldu Tutuşunca yakamozlar Bakma böyle dediğime Boş bu sözler aşk güzel şey Dönsün varsın başım böyle.. Hey diyorum yaşamak hey Dönsün varsın başım böyle Hey diyorum yaşamak hey *** Ah Manolya düştüm aşka Şimdi artık her şey başka., Şu başıma gelen için Sen de biraz suçlusun ya *** Yasemindi baş günahkâr Yardım edende dolunay Deniz bile sizle oldu Tutuşunca yakamozlar Deniz bile sizle oldu Tutuşunca yakamozlar *** Ah Manolya düştüm aşka Şimdi artık her şey başka Şu başıma gelen için Sen de biraz suçlusun ya *** Ah Manolya düştüm aşka Şimdi artık her şey başka Şu başıma gelen için Sen de biraz suçlusun ya

Bile Bile Biliyordum gideceğini Göze aldım ben bu sonu Hiç korkmadan yürümektir Yaşam dediğin dünya oyunu *** Biliyordum gideceğini Göze aldım ben bu sonu Hiç korkmadan yürümektir Yaşam dediğin dünya oyunu *** Bile bile sevdim ben seni Bile bile düştüm derdine Yaşamaya dair yeni bir şeyler Ekledim işte yüreğime *** Bile bile sevdim ben seni Bile bile düştüm derdine Yaşamaya dair yeni bir şeyler Ekledim işte yüreğime *** Her şeyin bir adı vardır Birde kendisi bilirsin Sen kendin ol git düşünme Adın aşk diye söylensin *** Her şeyin bir adı vardır Birde kendisi bilirsin Sen kendin ol git düşünme Adın aşk diye söylensin *** Bile bile sevdim ben seni Bile bile düştüm derdine Yaşamaya dair yeni bir şeyler Ekledim işte yüreğime *** Bile bile sevdim ben seni Bile bile düştüm derdine Yaşamaya dair yeni bir şeyler Ekledim işte yüreğime

Aç Kapını Sana baharlar getirdim Okyanuslar ötesinden Birkaç damla sevinç Ve birde menekşeler *** Sana yağmurlarla geldim Her damlada Nisan tadı mavi buğusunda Baş eğmeyen sevdam var Aç kapını bir tanem Aç kapını ben geldim Aç kapını bir tanem Aç kapını ben geldim *** Sana umutlarla geldim Yüreğimde aydınlıklar Sana umutlarla geldim Yüreğimde aydınlıklar *** Hiç kirlenmiş ve paylaşılmaya hazır Sana sevgilerle geldim Kucak dolusu sevgiler Sana sevgilerle geldim Kucak dolusu sevgiler Hiç örselenmemiş Ve düşmemiş dillere Aç kapını bir tanem Aç kapını ben geldim Aç kapını bir tanem Aç kapını ben geldim

Al Başını Git Şu geçip giden zaman içinde Bir şeyler eskir istemesen de Bir zaman yakan deli özlemler Kaybolur gider bir gün sessizce Bir zaman yakan deli özlemler Kaybolur gider bir gün sessizce *** Issız kalırsın bir gün bir yerde Çöl rüzgârları vurur yüzüne Bir şarkı seni alır götürür Hiç bilmediğin uzak yerlere Bir şarkı seni alır götürür Hiç bilmediğin uzak yerlere *** Bir yabancı olursan kendi kendine Ve haykırmak istersen bütün gücünle Hayat bir yolculuktur hep bir yerlere Al başını git gidebildiğince *** Bir yabancı olursan kendi kendine Ve haykırmak istersen bütün gücünle Hayat bir yolculuktur hep bir yerlere Al başını git gidebildiğince Al başını git gidebildiğince *** Yalnız kalmanın korkusu yine Zincirler vurur tam yüreğine Karşı koyamaz sürüklenirsin Mutsuzluklara göz göre göre Karşı koyamaz sürüklenirsin Mutsuzluklara göz göre göre *** Eskitilmeyen ne var dünyada Başlangıçlar hep çok zor olsa da Bakmadan geri gidebilirsen Senden çok izler kalır dünyada Bakmadan geri gidebilirsen Senden çok izler kalır dünyada *** Bir yabancı olursan kendi kendine Ve haykırmak istersen bütün gücünle Hayat bir yolculuktur hep bir yerlere Al başını git gidebildiğince *** Bir yabancı olursan kendi kendine Ve haykırmak istersen bütün gücünle Hayat bir yolculuktur hep bir yerlere Al başını git gidebildiğince Al başını git gidebildiğince Al başını git gidebildiğince

Seninle Gün olur sisler basar gecelerini Renkler gizlenir kuytu köşelere Bırakma geceni sessiz karanlığa Dinle bak yaşamın senfonisini *** Gün olur sisler basar gecelerini! Renkler gizlenir kuytu köşelere Bırakma geceni sessiz karanlığa Dinle bak yaşamın senfonisini *** Akasyanın can suyunda Dolunayın halesinde Göreceksin yaşam her yerde seninle Bir seçenin kanadında Piyanonun tuşlarında Ah bir bilsen yaşam her yerde seninle *** Yorulursun kimi gün ümit etmekten Karartır gününü unutulmuşluk Teslim etme sevincini ihanetlere Yaşanmamış günler seni bekliyor *** Akasyanın can suyunda Dolunayın halesinde Göreceksin yaşam her yerde seninle.. Bir seçenin kanadında Piyanonun tuşlarında Ah bir bilsen yaşam her yerde seninle *** Akasyanın can suyunda Dolunayın halesinde Göreceksin yaşam her yerde seninle Bir seçenin kanadında Piyanonun tuşlarında Ah bir bilsen yaşam her yerde seninle

İnsan İnsana Onu hiç görmedim adını bilmem Ama soluğu hep yanı başımda Ama soluğu hep yanı başımda *** Bilmediğim bir dünya dilinde Fısıltılarla bir şey söylüyor Fısıltılarla bir şey söylüyor *** Nasıl dokunur insan insana Nasıl buluşur şu sonsuzlukta Buluşur insan bir gün insanla Kulak verirse fısıltılara *** Nasıl dokunur insan insana Nasıl buluşur şu sonsuzlukta Buluşur insan bir gün insanla Kulak verirse fısıltılara *** Belki Afrika belki Asya'da Yada belki bir yakın sokakta O her kimse ve her neredeyse Belki bana hiç yabancı değil *** Nasıl dokunur insan insana Nasıl buluşur şu sonsuzlukta Buluşur insan bir gün insanla Kulak verirse fısıltılara

Uzaklardasın Az ötemde duyarken nefesini Bir bilsen nasıl özlüyorum seni Gözlerinde kalmamış benden hiçbir şey Geçen zaman silmiş bütün izleri Gözlerinde kalmamış benden hiçbir şey! Geçen zaman silmiş bütün izleri *** Uzaklardasın sen çok uzaklarda Islak rüzgârlar var bakışlarında Bundan sonrası soğuk iklimler Çok üşüyorum yalnızlığımda *** Uzaklardasın sen çok uzaklarda Islak rüzgârlar var bakışlarında Bundan sonrası soğuk iklimler Çok üşüyorum yalnızlığımda *** Ağırlığı yıpratmış, epeyce seni Söylenmemiş sözcüklerin belli ki. Yavaş, yavaş terk edip gidiyorsun sevdiğim Suskunluğun anlatıyor her şeyi Yavaş, yavaş terk edip gidiyorsun sevdiğim Suskunluğun anlatıyor her şeyi *** Uzaklardasın sen çok uzaklarda Islak rüzgârlar var bakışlarında Bundan sonrası soğuk iklimler Çok üşüyorum yalnızlığımda *** Ağırlığı yıpratmış epeyce seni Söylenmemiş sözcüklerin belli ki Yavaş, yavaş terk edip gidiyorsun sevdiğim Suskunluğun anlatıyor her şeyi Yavaş, yavaş terk edip gidiyorsun sevdiğim! Suskunluğun anlatıyor her şeyi *** Uzaklardasın sen çok uzaklarda Islak rüzgârlar var bakışlarında Bundan sonrası soğuk iklimler Çok üşüyorum yalnızlığımda *** Uzaklardasın sen çok uzaklarda Islak rüzgârlar var bakışlarında Bundan sonrası soğuk iklimler.. Çok üşüyorum yalnızlığımda

Aşka Düşünce Gün doğuyor üzerime Sen şu kapıdan girince Yar özlemin son buluyor Gönlüm seni gördüğümde *** Gün doğuyor üzerime Sen şu kapıdan girince Yar özlemin son buluyor Gönlüm seni gördüğümde *** Bu kadar sevgi olmaz Şaşıyorum halime Korkarım el nazarından Anlatamam kimselere *** Bu kadar sevgi olmaz Şaşıyorum halime Korkarım el nazarından Anlatamam kimselere *** Vur deli gönül aşka at beni Sen yeter ki sev gönlünce Bana bir garip haller oldu Aşka düşünce *** Yak hadi gönül tüm ateşleri Yan alev alev gecelerce Akıl başta durmaz oldu Deli gibi sevince