Coşkun Demir

İnsan İnsana Onu hiç görmedim adını bilmem Ama soluğu hep yanı başımda Ama soluğu hep yanı başımda *** Bilmediğim bir dünya dilinde Fısıltılarla bir şey söylüyor Fısıltılarla bir şey söylüyor *** Nasıl dokunur insan insana Nasıl buluşur şu sonsuzlukta Buluşur insan bir gün insanla Kulak verirse fısıltılara *** Nasıl dokunur insan insana Nasıl buluşur şu sonsuzlukta Buluşur insan bir gün insanla Kulak verirse fısıltılara *** Belki Afrika belki Asya'da Yada belki bir yakın sokakta O her kimse ve her neredeyse Belki bana hiç yabancı değil *** Nasıl dokunur insan insana Nasıl buluşur şu sonsuzlukta Buluşur insan bir gün insanla Kulak verirse fısıltılara

Hayat Kim derdi ki aşktan yana Yananlar sevenler olsun? Hayat bu değişmez Bin can yaksa da üzülmez *** Kim derdi ki aşktan yana Yananlar sevenler olsun? Hayat bu değişmez Bin can yaksa da üzülmez *** Salaş bir mekanda sabahlarken Kederlerimle hapsolmuş ben Olmuyorum geçmişe küsenlerden Buruk bir hikaye yazan ben *** Hayat, sen misin? Ateşten gömleği söndürürken Alıp giden Umutsuz bir kalbin İçinde hapsolmuş Yaşayan ben Ezim ezilen *** Hayat sen misin? Ateşten gömleği söndürürken Alıp giydiren Umutsuz bir kalbin İçinde hapsolmuş Yaşayan ben Sürüm sürünen *** Kim derdi ki aşktan yana Yananlar sevenler olsun? Hayat bu değişmez Bin can yaksa da üzülmez *** Salaş bir mekanda sabahlarken Kederlerimle hapsolmuş ben Olmuyorum geçmişe küsenlerden Buruk bir hikaye yazan ben *** Hayat sen misin? Ateşten gömleği söndürürken Alıp giydiren Umutsuz bir kalbin İçinde hapsolmuş Yaşayan ben Ezim ezilen *** Hayat sen misin? Ateşten gömleği söndürürken Alıp giydiren Umutsuz bir kalbin İçinde hapsolmuş Yaşayan ben Sürüm sürünen ah, ah, ah *** Hayat sen misin? Ateşten gömleği söndürürken Alıp giydiren Umutsuz bir kalbin İçinde hapsolmuş Yaşayan ben Ezim ezilen *** Hayat sen misin? Ateşten gömleği söndürürken Alıp giydiren Umutsuz bir kalbin İçinde hapsolmuş Yaşayan ben

Melekler Seni Bana Yazmış Adım adım düştüm bu aşka Beni yoldan döndüremezsin Işık yüzlüm bu defa başka Bu ateşi söndüremezsin *** Hasret bile aşktan sayıldı Sarıl bana yalnız değilsin Nikahımız kalpte kıyıldı Bu yüreğin sahibi sensin *** Vurgunum düşkünlüğüm Melekler seni bana yazmış Sevdalım gözbebeğim Kader seni alnıma yazmış *** Son sözüm yeminlerim Melekler seni bana yazmış Ben sende müebbetim Kader seni alnıma yazmış Aaah Melekler seni bana yazmış Aaah Kader seni alnıma yazmış Aaah Melekler seni bana yazmış Aaah Kader seni alnıma yazmış *** Yüreğin yanacak Kalbime akacak Düşler bahçesinde yavrum Yeni güller açacak *** Yüreğin yanacak Kalbime akacak Düşler bahçesinde yavrum Yeni güller açacak Aaah Aaah *** Son sözüm yeminlerim Melekler seni bana yazmış Ben sende müebbetim Kader seni alnıma yazmış Aaah Melekler seni bana yazmış Aaah Kader seni alnıma yazmış

Tövbeler Olsun Tam bir bunalımdayken, Seni gördüm apaniden, Sevgiyi senle tattım, Hüzünleri geride bıraktım. *** Her şey o kadar güzelken, Bana sen sözler verirken, Ne oldu da geri adım attın ? Beni terk edip bıraktın.. *** Dayanması çok zor bir etki bıraktın kalbe, Bin yıl geçse bulunmaz derdime çare. Tövbeler olsun bir daha sevmeye ben, Bu da bana ders olsun yeniden aşık olurken. *** Gözyaşlarım hiç dinmiyor, Çektiğim acılar hiç bitmiyor, Anılarım hep ağlıyor, Sebepsizce neden bulamıyor. *** Dayanması çok zor bir etki bıraktın kalbe, Bin yıl geçse bulunmaz derdime çare. *** Tövbeler olsun bir daha sevmeye ben, Bu da bana ders olsun yeniden aşık olurken. *** Gözyaşlarım hiç dinmiyor, Çektiğim acılar hiç bitmiyor, Anılarım hep ağlıyor, Sebepsizce neden bulamıyor.

Bunalım Bir sabah uyanınca anlarız ki aşk için ne çok acı çekmişiz Yılları feda edip, her şeye veda edip yalnız onu sevmişiz Bir sabah uyanınca anlarız ki aşk için ne çok acı çekmişiz Yılları feda edip, her şeye veda edip yalnız onu sevmişiz *** Of of, ruh halimiz bunadı Of of, geçmişi unutalım Kelebekler uçuşunca aşk sandık Ömrünü unuttuk yandık *** Kendimden çok sevmem artık aşkla kimseyi (kimseyi) Dünya dursa unutmam asla bu gerçeği (gerçeği) Herkes artık gönlü kadar aşk alır benden (alır benden) Berbat etti bir kendini bilmez her şeyi (her şeyi) *** Bir sabah uyanınca anlarız ki aşk için ne çok acı çekmişiz Yılları feda edip, her şeye veda edip yalnız onu sevmişiz *** Of of, ruh halimiz bunadı Of of, geçmişi unutalım Kelebekler uçuşunca aşk sandık Ömrünü unuttuk yandık *** Kendimden çok sevmem artık aşkla kimseyi (kimseyi) Dünya dursa unutmam asla bu gerçeği (gerçeği) Herkes artık gönlü kadar aşk alır benden (alır benden) Berbat etti bir kendini bilmez her şeyi (her şeyi) *** Kendimden çok sevmem artık aşkla kimseyi Dünya dursa unutmam asla bu gerçeği (gerçeği) Herkes artık gönlü kadar aşk alır benden (alır benden) Berbat etti bir kendini bilmez her şeyi (her şeyi) *** Kendimden çok sevmem artık aşkla kimseyi (kimseyi) Dünya dursa unutmam asla bu gerçeği (gerçeği) Herkes artık gönlü kadar aşk alır benden (alır benden) Berbat etti bir kendini bilmez her şeyi (her şeyi)