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7/24 Dinle Sevgi Arsızı

Sevgi Arsızı Şarkı Sözleri

Coşkun Demir Sevgi Arsızı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Coşkun Demir Sevgi Arsızı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sevgi Arsızı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Coşkun Demir

Coşkun Demir

Sevgi Arsızı

  • İnsan İnsana

  • Hayat

  • Melekler Seni Bana Yazmış

  • Tövbeler Olsun

  • Bunalım

  • Ördü Kader Ağlarını

  • Bela Gözlerin

  • Denedim

  • Felek

  • Sevgi Arsızı

  • Unut Beni

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