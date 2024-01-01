O Beni Bir Bahar Akşamı Şarkı Sözleri
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Coşkun Demir
O Beni Bir Bahar Akşamı
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O beni bir bahar akşamı terk edip gitti
Ne o geri geldi ne bu ömür bitti
Nerdesin nerdesin yeşil gözlü meleğim
Nerdesin nerdesin şirin sözlü bebeğim
Ne olur bir bahar akşamı sen bana dönsen
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Yine benim olsan, yine beni sevsen
Gel bana dön bana, yeşil gözlü meleğim
Dön bana gel bana şirin sözlü bebeğim