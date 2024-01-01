Sevgi Kuşun Kanadında Şarkı Sözleri
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Coşkun Demir
Sevgi Kuşun Kanadında
-
Gün olur sisler basar gecelerini
Renkler gizlenir kuytu köşelere
Bırakma geceni sessiz karanlığa
Dinle bak yaşamın senfonisini
***
Gün olur sisler basar gecelerini!
Renkler gizlenir kuytu köşelere
Bırakma geceni sessiz karanlığa
Dinle bak yaşamın senfonisini
***
Akasyanın can suyunda
Dolunayın halesinde
Göreceksin yaşam her yerde seninle
Bir seçenin kanadında
Piyanonun tuşlarında
Ah bir bilsen yaşam her yerde seninle
***
Yorulursun kimi gün ümit etmekten
Karartır gününü unutulmuşluk
Teslim etme sevincini ihanetlere
Yaşanmamış günler seni bekliyor
***
Akasyanın can suyunda
Dolunayın halesinde
Göreceksin yaşam her yerde seninle..
Bir seçenin kanadında
Piyanonun tuşlarında
Ah bir bilsen yaşam her yerde seninle
***
Akasyanın can suyunda
Dolunayın halesinde
Göreceksin yaşam her yerde seninle
Bir seçenin kanadında
Piyanonun tuşlarında
Ah bir bilsen yaşam her yerde seninle
-
Ne yalnızdım ne kimsesiz
Barışmıştım tam dünyayla
Yaşıyordum sakin sessiz
Mutluydum ben bir başıma
Yaşıyordum sakin sessiz
Mutluydum ben bir başıma
***
Ah Manolya düştüm aşka
Şimdi artık her şey başka
Şu başıma gelen için
Sen de biraz suçlusun ya
***
Yasemindi baş günahkâr
Yardım edende dolunay
Deniz bile sizle oldu
Tutuşunca yakamozlar
***
Deniz bile sizle oldu
Tutuşunca yakamozlar
Uykularım bölünmezdi
Yerli yersiz korkularla
***
Gece benim gün benimdi
Huzur vardı hayatımda
Gece benim gün benimdi
Huzur vardı hayatımda
***
Ah Manolya düştüm aşka
Şimdi artık her şey başka
Şu başıma gelen için
Sen de biraz suçlusun ya
***
Yasemindi baş günahkâr
Yardım edende dolunay
Deniz bile sizle oldu
Tutuşunca yakamozlar
***
Deniz bile sizle oldu
Tutuşunca yakamozlar
Bakma böyle dediğime
Boş bu sözler aşk güzel şey
Dönsün varsın başım böyle..
Hey diyorum yaşamak hey
Dönsün varsın başım böyle
Hey diyorum yaşamak hey
***
Ah Manolya düştüm aşka
Şimdi artık her şey başka.,
Şu başıma gelen için
Sen de biraz suçlusun ya
***
Yasemindi baş günahkâr
Yardım edende dolunay
Deniz bile sizle oldu
Tutuşunca yakamozlar
Deniz bile sizle oldu
Tutuşunca yakamozlar
***
Ah Manolya düştüm aşka
Şimdi artık her şey başka
Şu başıma gelen için
Sen de biraz suçlusun ya
***
Ah Manolya düştüm aşka
Şimdi artık her şey başka
Şu başıma gelen için
Sen de biraz suçlusun ya
-
Biliyordum gideceğini
Göze aldım ben bu sonu
Hiç korkmadan yürümektir
Yaşam dediğin dünya oyunu
***
Biliyordum gideceğini
Göze aldım ben bu sonu
Hiç korkmadan yürümektir
Yaşam dediğin dünya oyunu
***
Bile bile sevdim ben seni
Bile bile düştüm derdine
Yaşamaya dair yeni bir şeyler
Ekledim işte yüreğime
***
Bile bile sevdim ben seni
Bile bile düştüm derdine
Yaşamaya dair yeni bir şeyler
Ekledim işte yüreğime
***
Her şeyin bir adı vardır
Birde kendisi bilirsin
Sen kendin ol git düşünme
Adın aşk diye söylensin
***
Her şeyin bir adı vardır
Birde kendisi bilirsin
Sen kendin ol git düşünme
Adın aşk diye söylensin
***
Bile bile sevdim ben seni
Bile bile düştüm derdine
Yaşamaya dair yeni bir şeyler
Ekledim işte yüreğime
***
Bile bile sevdim ben seni
Bile bile düştüm derdine
Yaşamaya dair yeni bir şeyler
Ekledim işte yüreğime
-
Sana baharlar getirdim
Okyanuslar ötesinden
Birkaç damla sevinç
Ve birde menekşeler
***
Sana yağmurlarla geldim
Her damlada
Nisan tadı mavi buğusunda
Baş eğmeyen sevdam var
Aç kapını bir tanem
Aç kapını ben geldim
Aç kapını bir tanem
Aç kapını ben geldim
***
Sana umutlarla geldim
Yüreğimde aydınlıklar
Sana umutlarla geldim
Yüreğimde aydınlıklar
***
Hiç kirlenmiş ve paylaşılmaya hazır
Sana sevgilerle geldim
Kucak dolusu sevgiler
Sana sevgilerle geldim
Kucak dolusu sevgiler
Hiç örselenmemiş
Ve düşmemiş dillere
Aç kapını bir tanem
Aç kapını ben geldim
Aç kapını bir tanem
Aç kapını ben geldim
-
Şu geçip giden zaman içinde
Bir şeyler eskir istemesen de
Bir zaman yakan deli özlemler
Kaybolur gider bir gün sessizce
Bir zaman yakan deli özlemler
Kaybolur gider bir gün sessizce
***
Issız kalırsın bir gün bir yerde
Çöl rüzgârları vurur yüzüne
Bir şarkı seni alır götürür
Hiç bilmediğin uzak yerlere
Bir şarkı seni alır götürür
Hiç bilmediğin uzak yerlere
***
Bir yabancı olursan kendi kendine
Ve haykırmak istersen bütün gücünle
Hayat bir yolculuktur hep bir yerlere
Al başını git gidebildiğince
***
Bir yabancı olursan kendi kendine
Ve haykırmak istersen bütün gücünle
Hayat bir yolculuktur hep bir yerlere
Al başını git gidebildiğince
Al başını git gidebildiğince
***
Yalnız kalmanın korkusu yine
Zincirler vurur tam yüreğine
Karşı koyamaz sürüklenirsin
Mutsuzluklara göz göre göre
Karşı koyamaz sürüklenirsin
Mutsuzluklara göz göre göre
***
Eskitilmeyen ne var dünyada
Başlangıçlar hep çok zor olsa da
Bakmadan geri gidebilirsen
Senden çok izler kalır dünyada
Bakmadan geri gidebilirsen
Senden çok izler kalır dünyada
***
Bir yabancı olursan kendi kendine
Ve haykırmak istersen bütün gücünle
Hayat bir yolculuktur hep bir yerlere
Al başını git gidebildiğince
***
Bir yabancı olursan kendi kendine
Ve haykırmak istersen bütün gücünle
Hayat bir yolculuktur hep bir yerlere
Al başını git gidebildiğince
Al başını git gidebildiğince
Al başını git gidebildiğince
-
Bir son bakış fotoğrafıydı
Küçücük mahzun yüzün
Bir son bakış fotoğrafıydı
Küçücük mahzun yüzün
***
Gözlerinde yağmur yüklü bulutlar
Çıktın gittin sessiz küskün
Gözlerinde yağmur yüklü bulutlar
Çıktın gittin sessiz küskün
***
El yazından bir şiirle
Gölgen düştü yüreğime
El yazından bir şiirle
Gölgen düştü yüreğime
***
Hatırana yenik düştüm
Sesin hala bu şehirde
Hatırana yenik düştüm
Sesin hala bu şehirde
***
Gitmezdin kal diyebilseydim
Titriyordu ellerin
Gitmezdin kal diyebilseydim
Titriyordu ellerin
***
Ağladın mı bilmem yalnızlığında
Gücendin mi için, için
Ağladın mı bilmem yalnızlığında
Gücendin mi için, için
***
Eski solmuş bir resimle
Gölgen düştü yüreğime
Eski solmuş bir resimle
Gölgen düştü yüreğime
***
Hatırana yenik düştüm
Rengin hala bu şehirde
Hatırana yenik düştüm
Rengin hala bu şehirde
***
İlk gençliğin masum suçları
Örtündüler zamanı
İlk gençliğin masum suçları
Örtündüler zamanı
***
Bir mevsimdi solan o gün yüzünde
Kucaklarken yalnızlığı
Bir mevsimdi solan o gün yüzünde
Kucaklarken yalnızlığı
***
Bir resim ve bir şiirle
Gölgen düştü yüreğime
Bir resim ve bir şiirle
Gölgen düştü yüreğime
***
Ben yıllara yenik düştüm
Yoksun artık bu şehirde
Ben yıllara yenik düştüm
Yoksun artık bu şehirde
***
Bir son bakış fotoğrafıydı
Küçücük mahzun yüzün
Gözlerinde yağmur yüklü bulutlar
Çıktın gittin sessiz küskün
-
Onu hiç görmedim adını bilmem
Ama soluğu hep yanı başımda
Ama soluğu hep yanı başımda
***
Bilmediğim bir dünya dilinde
Fısıltılarla bir şey söylüyor
Fısıltılarla bir şey söylüyor
***
Nasıl dokunur insan insana
Nasıl buluşur şu sonsuzlukta
Buluşur insan bir gün insanla
Kulak verirse fısıltılara
***
Nasıl dokunur insan insana
Nasıl buluşur şu sonsuzlukta
Buluşur insan bir gün insanla
Kulak verirse fısıltılara
***
Belki Afrika belki Asya'da
Yada belki bir yakın sokakta
O her kimse ve her neredeyse
Belki bana hiç yabancı değil
***
Nasıl dokunur insan insana
Nasıl buluşur şu sonsuzlukta
Buluşur insan bir gün insanla
Kulak verirse fısıltılara
-
Az ötemde duyarken nefesini
Bir bilsen nasıl özlüyorum seni
Gözlerinde kalmamış benden hiçbir şey
Geçen zaman silmiş bütün izleri
Gözlerinde kalmamış benden hiçbir şey!
Geçen zaman silmiş bütün izleri
***
Uzaklardasın sen çok uzaklarda
Islak rüzgârlar var bakışlarında
Bundan sonrası soğuk iklimler
Çok üşüyorum yalnızlığımda
***
Uzaklardasın sen çok uzaklarda
Islak rüzgârlar var bakışlarında
Bundan sonrası soğuk iklimler
Çok üşüyorum yalnızlığımda
***
Ağırlığı yıpratmış, epeyce seni
Söylenmemiş sözcüklerin belli ki.
Yavaş, yavaş terk edip gidiyorsun sevdiğim
Suskunluğun anlatıyor her şeyi
Yavaş, yavaş terk edip gidiyorsun sevdiğim
Suskunluğun anlatıyor her şeyi
***
Uzaklardasın sen çok uzaklarda
Islak rüzgârlar var bakışlarında
Bundan sonrası soğuk iklimler
Çok üşüyorum yalnızlığımda
***
Ağırlığı yıpratmış epeyce seni
Söylenmemiş sözcüklerin belli ki
Yavaş, yavaş terk edip gidiyorsun sevdiğim
Suskunluğun anlatıyor her şeyi
Yavaş, yavaş terk edip gidiyorsun sevdiğim!
Suskunluğun anlatıyor her şeyi
***
Uzaklardasın sen çok uzaklarda
Islak rüzgârlar var bakışlarında
Bundan sonrası soğuk iklimler
Çok üşüyorum yalnızlığımda
***
Uzaklardasın sen çok uzaklarda
Islak rüzgârlar var bakışlarında
Bundan sonrası soğuk iklimler..
Çok üşüyorum yalnızlığımda
-
Gün doğuyor üzerime
Sen şu kapıdan girince
Yar özlemin son buluyor
Gönlüm seni gördüğümde
***
Gün doğuyor üzerime
Sen şu kapıdan girince
Yar özlemin son buluyor
Gönlüm seni gördüğümde
***
Bu kadar sevgi olmaz
Şaşıyorum halime
Korkarım el nazarından
Anlatamam kimselere
***
Bu kadar sevgi olmaz
Şaşıyorum halime
Korkarım el nazarından
Anlatamam kimselere
***
Vur deli gönül aşka at beni
Sen yeter ki sev gönlünce
Bana bir garip haller oldu
Aşka düşünce
***
Yak hadi gönül tüm ateşleri
Yan alev alev gecelerce
Akıl başta durmaz oldu
Deli gibi sevince
-
Sevgi gözümün kökünde yavrucuğum
Sevgi gözümün kökünde yavrucuğum
Sevgi ne göğün yüzünde
Sevgi ne yerin dibinde
***
Sevgi kuşun kanadında
Sevgi başucumda
Sevgi ne göğün yüzünde
Sevgi ne yerin dibinde
Sevgi kuşun kanadında
Sevgi başucumda
***
Ölüm denizin kıyısında anacığım
Ölüm denizin kıyısında anacığım
Ölüm göğün yüzünde
Ölüm yerin dibinde
Ölüm soluk alışımda
***
Ölüm başucumda
Ölüm göğün yüzünde
Ölüm yerin dibinde
Ölüm dişimin kovuğunda
Ölüm başucumda
***
Sevgi ırak değil içimizde sevdiceğim
Sevgi ırak değil içimizde sevdiceğim
Sevgi soluk alışımda
Sevgi ırak değil içimizde
Sevgi kuşun kanadında
Sevgi başucumda
***
Sevgi soluk alışımda
Sevgi ırak değil içimizde
Sevgi kuşun kanadında
Sevgi başucumda