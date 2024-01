Coşkun Demir

Gün olur sisler basar gecelerini Renkler gizlenir kuytu köşelere Bırakma geceni sessiz karanlığa Dinle bak yaşamın senfonisini *** Gün olur sisler basar gecelerini! Renkler gizlenir kuytu köşelere Bırakma geceni sessiz karanlığa Dinle bak yaşamın senfonisini *** Akasyanın can suyunda Dolunayın halesinde Göreceksin yaşam her yerde seninle Bir seçenin kanadında Piyanonun tuşlarında Ah bir bilsen yaşam her yerde seninle *** Yorulursun kimi gün ümit etmekten Karartır gününü unutulmuşluk Teslim etme sevincini ihanetlere Yaşanmamış günler seni bekliyor *** Akasyanın can suyunda Dolunayın halesinde Göreceksin yaşam her yerde seninle.. Bir seçenin kanadında Piyanonun tuşlarında Ah bir bilsen yaşam her yerde seninle *** Akasyanın can suyunda Dolunayın halesinde Göreceksin yaşam her yerde seninle Bir seçenin kanadında Piyanonun tuşlarında Ah bir bilsen yaşam her yerde seninle