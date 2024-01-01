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7/24 Dinle Sevgi Kuşun Kanadında

Sevgi Kuşun Kanadında Şarkı Sözleri

Coşkun Demir Sevgi Kuşun Kanadında şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Coşkun Demir Sevgi Kuşun Kanadında şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sevgi Kuşun Kanadında sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Coşkun Demir

Coşkun Demir

Sevgi Kuşun Kanadında

  • Sevgi Kuşun Kanadında

  • Manolya

  • Bile Bile

  • Aç Kapını

  • Al Başını Git

  • Seninle

  • Gölgen Düştü Yüreğime

  • İnsan İnsana

  • Uzaklardasın

  • Aşka Düşünce

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