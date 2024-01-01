Bir Gün Gelecek / Hayatımın Kadınısın Şarkı Sözleri
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Coşkun Sabah
Bir Gün Gelecek / Hayatımın Kadınısın
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Beklenmedik bir anda çok erken
Gittin bir akşam üstü güneş batarken
Ne oldu bize söyle söyle güzelim
Böyle deli gibi severken
***
Zamansız oldu gidişin
Uzaklarda neydi işin
Aşk güzel şeydi
Acelen neydi
***
Aşkımızın kor ateşi
Yüreklerde batarken
Bir şeyler söyleseydin
Susmasaydın giderken...
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Yak, yak, yak, aşkınla beni yak
Yok sensiz bir ömür bir hayat
Yalnızlık bitiyor gibi bak
Şimdi artık çok güzel hayat
***
Sevincimi kutluyorum
Senin gibisi yok diyorum
İçim içime sığmıyor
İlk defa birini özlüyorum
***
Bakıştık göz göze
Oturduk diz dize
Söz verdik birbirimize
Bak dünyalar bizim
Aşkımız bitmesin
Bize nazar değmesin
***
Sev, sev, sev, bak şimdi sevgi ne hoş
Coş, coş, coş, artık çok mutlusun coş
Tanrım bu güzelliği vermiş bize
Biz aşığız birbirimize
-
Kaç kere dedim sana ifteriye gül olmaz
Bu dünyanın içinde benden dertli kul olmaz
***
Gel ha böyle gel ha böyle bu yana, bi şey diyeyim sana
Sevdan öldürdü beni, kül oldum yana yana
***
Gel sarıl boğazıma arzun yerine gelsin
Dünyalara değişmem sen her şeyden güzelsin
***
Gel ha böyle gel ha böyle bu yana, bi şey diyeyim sana
Sevdan öldürdü beni, kül oldum yana yana
***
Sevdalıyım sevdalı yandım da yanacağım
Senin güzelliğine nasıl dayanacağım
***
Gel ha böyle gel ha böyle bu yana, bi şey diyeyim sana
Sevdan öldürdü beni, kül oldum yana yana
-
Senden önce mutluluğun adı bile yalancıydı
Bu sevginin, bu huzurun tadı bile yabancıydı
Bil ki bende yerin başka, bil ki bende sevgin başka
Ben seninle düştüm aşka. sen olmazsan kahrolurdum
***
Dağlarda kar, çöllerde su.
Ateşle kül olayım gel
Hayatımın kadınısın
Yolunda can vereyim, gel
***
Sen olmazsan kollarımda, bir meçhulde kaybolurdum
***
İnan sensiz bu dünyada mutluluğu zor bulurdum
Bil ki bende yerin başka, bil ki sevgin başka
Ben seninle düştüm aşka, sen olmazsan kahrolurdum
***
Dağlarda kar, çöllerde su.
Ateşle kül olayım gel
Hayatımın kadınısın
Yolunda can vereyim, gel
Hayatımın kadınısın
Yolunda can vereyim, gel
-
Giderken gözümden çaldın uykumu
Bitirdin bende ki senli duygumu
Sevgime cevabın dertlerin oldu
Şimdi ne haldeyim mutlu oldun mu
***
Ağlarım göstermem yaşımı sana
Yıkılsam dayamam başımı sana
Sende herkes gibi dinleyeceksin
Oysa ki sevdiğim her şarkım sana
***
Kabusum oluyor sensiz her gece
İçim burkuluyor adın geçince
Paslı bir hançerden farkın yok senin
Vuruyor gönlüme aşkın sinsice
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Sustum kaldım, çare mi yok ki
Sana diyecek sözüm yok ki
İsyan ettin, çektin gittin
Soru soracak gücüm yok ki
***
Yalnız kaldım gidişinle
Baharlar soldu gönlümde
Gülecek dermanım yok ki
Ben kaldım kendi halimle
***
Ağlama deme bana, aldırma deme bana
Suç senin, hata senin, masumum deme bana
Ne umdum ne buldum, ben senin aşkından
Sevda yollarında)
Her şeye katlandım, ne verdin ki bana
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Seni böyle sevdiğimi hiç bilmiyordum
Dudağımdaki her sözcük senmişsin meğer
Öyle tutulmuşum sana çok geç anladım
Gözlerimdeki son gülüş senmişsin meğer
***
Ne olursun affet beni ne olursun duy sesimi
Ezip geçtim gururumu ne olur dön bana geri
***
Yüreğimdeki tek arzu hayatımdaki tek tutku
Beni yaşatan o duygu senmişsin meğer
***
Aşık olan hep beklermiş bekleyeceğim
Bu simsiyah gecelerde gözlerin var ya
Sensiz geçse de yıllarım hep seveceğim
Kulağımdan hiç gitmeyen sözlerin var ya
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