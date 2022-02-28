Coşkun Sabah

Dün gece seni düşündüm durdum Hatıralarla avundum durdum Seni yaşadım seni aradım Sen benim için vazgeçilmezsin *** Aşığım sana doyamıyorum Ne de güzelsin bakamıyorum Seni sevmeye kıyamıyorum Bu ne büyük aşk anlamıyorum *** Sel olsa yıllar kan olsa yaşlar Sensiz soframda taş olsa aşlar Unutmam seni yine severim Alın yazımsın yemin ederim *** Aşığım sana doyamıyorum Ne de güzelsin bakamıyorum Seni sevmeye kıyamıyorum Bu ne büyük aşk anlamıyorum