Coşkun Sabah

Ne olur söyleyin sevenler bana Ayrılmak kanun mu aşk kitabında El ele tutuşup gezmeden daha Zulüm etmek kanun mu aşk kitabında *** Ümitlerim kırıldı gitti Hayallerim yıkıldı bitti Bu aşk beni benden etti Sevdim sevdim bak ne hale geldim *** Her seven sonunda düşüyor derde Bu aş kitabının yazanı nerde Elele tutuşup gezdiğim yerde Terk etmek kanun mu aşk kitabında *** Ümitlerim kırıldı gitti Hayallerim yıkıldı bitti Bu aşk beni benden etti Sevdim sevdim bak ne hale geldim