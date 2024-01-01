Aşkı Bizde Görsünler Şarkı Sözleri
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Coşkun Sabah
Aşkı Bizde Görsünler
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Seveni bulamazsın hiç arama dediler
Bilemezsin aşk için ne çok şey söylediler
Sonu hüsranla biter üzülürsün dediler
Gel giriver gönlüme aşkı bizde görsünler
***
Başkasına gülemez, sana tutkun bu gözler
Sen yanımda olunca,bir an bir ömre bedel
Seni gördüğüm zaman rüyalar bile güzel
Gel giriver gönlüme aşkı bizde görsünler...