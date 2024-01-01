Coşkun Sabah

Beklerim Bu Sahilde Beklerim her gün, bu sahillerde mahzun böyle ben Gün batar, kuşlar döner, dönmez o yoldan beklenen *** En nihayet anladım, yokmuş gören hatta bilen Gün batar kuşlar döner, dönmez bu yoldan bekle

Beni Unutma Bu bir sevgi değil aşkın ötesi duygular Taparcasına ölürcesine sevgiden öte duygular duygular Sensin her şeyim sensin meleğim canim sevgilim Sensin bana can veren tanrımdan sonra gelirsin Sensin her şeyim sensin meleğim canim sevgilim Sensin bana can veren tanrımdan sonra gelirsin *** Beni unutma sensiz bırakma gel söz verelim yıllara yıllara Beni unutma sensiz bırakma gel ant içelim yıllara yıllara *** Anılar oldun hatıram oldun sevincim oldun şarkıma şarkıma Daha ne olsun duygularımsın ekmeğim suyum aşımsın aşımsın *** Sensin her şeyim sensin meleğim canim sevgilim Sensin bana can veren tanrımdan sonra gelirsin Sensin her şeyim sensin meleğim canim sevgilim Sensin bana can veren tanrımdan sonra gelirsin *** Beni unutma sensiz bırakma gel söz verelim yıllara yıllara Beni unutma sensiz bırakma gel ant içelim yıllara yıllara *** Beni unutma sensiz bırakma gel söz verelim yıllara yıllara Beni unutma sensiz bırakma gel ant içelim yıllara yıllara

Nerden Alayım Sevdiğim bir haber göndermiş bana Rüzgar dokunmamış dal ister benden Bir nefes almasın demiş dalımdan Arı görmemiş bal ister benden *** Nerden alayım, kimden bulayım Nerden alayım, kimden sorayım *** Ne bir ağacım var, ner bir dalım Ne bir evim vardı, ne de ocağım Ne bir sedirim, ne de otağım Yine de bir sürü mal ister benden *** Nerden alayım, kimden bulayım Nerden alayım, kimden sorayım *** Yunus emre der ki iz bulabilmem Kışın çok ararım, yaz bulabilmem İnsanlarda doğru söz bulabilmem, Yalan söylemeyen dil ister benden *** Kimi göreyim, nerden bulayım Nasıl edeyim, nerden sorayım *** Aaaahhh kaşları kemandır, kirpiği oktur Feleğe karşılık oyunu mu yoktur Bir kuzu bulamam, koyunu mu yoktur Yine de bir sürü mal ister benden...

Gelmez O Günler Ne güzeldi seninle geçen günler Bu büyük aşklar neden hemen biter Anar ağlarım hala yanarım Ayrılıklardan bu gençlik gider *** Gelmez o günler dönmez o günler Mazide kaldı hep geçen o günler *** Neden ayrılık yalnız bizi seçti Günleri saya saya ömür geçti Saçlar doldu aklar nerde hatıralar Bir tek dost o kaldı hayal ve anılar *** Gelmez o günler dönmez o günler Mazide kaldı hep geçen o günler

Can Bedenden Çıkmayınca Kara haber tez duyulur unutsun beni demişsin Bende kalan resimleri mektupları istemişsin Üzülme sevdiceğim bir daha çıkmam karşına Sana son kez yazıyorum hatıralar yeter bana *** Unutma ki dünya fani veren Allah alır canı Ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca Kurumuş bir çiçek buldum mektupların arasında Bir tek onu saklıyorum onu da çok görme bana *** Aşkların en güzelini yaşamıştık yıllarca Bütün hüzünlü şarkılar hatırlatır seni bana Unutma ki dünya fani veren Allah alır canı Ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca *** Kırıldı kanadım kolum ne yerim var ne yurdum Gurbet ele düştü yolum yuvasız kuşlar misali Selvi boylum senin için katlanırım bu yazgıya *** Böyle yazmışsa yaradan kara toprak yeter bana Unutma ki dünya fani veren Allah alır canı Ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca

Telli Telli Telli telli telli şu telli turna Sanma ki yaralı uçmaz bir daha Takılmış kanadı göçmen buluta Anlatır eski beni şimdiki bana *** Sakın çıkma patika yollara O dağlara kırlara o karlı ovaya Yenik düşüyor her şey zamana Biz büyüdük ve kirlendi dünya *** Telli telli telli şu telli turna Sanma ki yaralı uçmaz bir daha Takılmış kanadı göçmen buluta Döner gelir bir gün konar yurduna *** Telli telli telli şu telli turna Ne kalmış buralı göklerden başka Ne kalır yarına bizden sonraya Her şey binip gitmiş uçurtmalara

Çal Kanunum Gülmedi bahtım yine Bu sevda bitti yazık İkimizin aşkını Anlat kanunum anlat *** Çileli başım gibi Gönül sırdaşım gibi Akan göz yaşım gibi Çağla kanunum çağla *** Çal kanunum çal Derdini söyle bana Çal kanunum çal Aşkını anlat bana *** Arzular gönlümüzde Sitemler kalbimizde Ne kaldı elimizde Anlat kanunum anlat

Aşığım Sana Dün gece seni düşündüm durdum Hatıralarla avundum durdum Seni yaşadım seni aradım Sen benim için vazgeçilmezsin *** Aşığım sana doyamıyorum Ne de güzelsin bakamıyorum Seni sevmeye kıyamıyorum Bu ne büyük aşk anlamıyorum *** Sel olsa yıllar kan olsa yaşlar Sensiz soframda taş olsa aşlar Unutmam seni yine severim Alın yazımsın yemin ederim *** Aşığım sana doyamıyorum Ne de güzelsin bakamıyorum Seni sevmeye kıyamıyorum Bu ne büyük aşk anlamıyorum

Birde Benden Dinleyin Birde benden dinleyin Aşk denilen duyguyu Dert denilen, zevk denilen Aşk denilen duyguyu *** Gönülden sev bir kere Yanıp tutuş bin kere Gör nasılmış anlarsın Aşk denilen duyguyu *** Dert denilen, zevk denilen Aşk denilen duyguyu *** Yıllar yılı hep sevdim Yollarını gözledim Gelir dedim,döner dedim Bilseniz nasıl özledim *** Gönülden sev bir kere Yanıp tutuş bin kere Gör nasılmış anlarsın Aşk denilen duyguyu *** Dert denilen, zevk denilen Aşk denilen duyguyu...

Gökyüzünde Duman Duman Rüzgar susmuş ses vermiyor nedendir Sen gideli hayat benim çilemdir Seven gönül yar kıymeti bilendir Gökyüzünde duman duman bulutsun Söyle seni kalbim nasıl unutsun *** Ay doğmuyor bulutlara darılmış Benim gönlüm umutlara sarılmış Bu aşkımız ağaçlara yazılmış Gökyüzünde duman duman bulutsun Söyle seni kalbim nasıl unutsun *** Yollarına ümit ektim çürüdü Hayatımı bir ızdırap bürüdü Acı günler hep üstüme yürüdü Gökyüzünde duman duman bulutsun Söyle seni kalbim nasıl unutsun

Bir Arak Ver Yarin bahçesinden geçtim Gülünden bir şen gül seçtim Aşk badesin yalnız içtim *** İçmeden oy oy oy oy oy oy Sarhoşum oy oy oy oy oy oy Mayhoşum oy oy oy oy oy oy *** Yarim güller bağlar deste Bağladıkça söyler beste Şarap verin bana tasta *** İçmeden oy oy oy oy oy oy Sarhoşum oy oy oy oy oy oy Mayhoşum oy oy oy oy oy oy