Coşkun Sabah

Bu bir sevgi değil aşkın ötesi duygular Taparcasına ölürcesine sevgiden öte duygular duygular Sensin her şeyim sensin meleğim canim sevgilim Sensin bana can veren tanrımdan sonra gelirsin Sensin her şeyim sensin meleğim canim sevgilim Sensin bana can veren tanrımdan sonra gelirsin *** Beni unutma sensiz bırakma gel söz verelim yıllara yıllara Beni unutma sensiz bırakma gel ant içelim yıllara yıllara *** Anılar oldun hatıram oldun sevincim oldun şarkıma şarkıma Daha ne olsun duygularımsın ekmeğim suyum aşımsın aşımsın *** Sensin her şeyim sensin meleğim canim sevgilim Sensin bana can veren tanrımdan sonra gelirsin Sensin her şeyim sensin meleğim canim sevgilim Sensin bana can veren tanrımdan sonra gelirsin *** Beni unutma sensiz bırakma gel söz verelim yıllara yıllara Beni unutma sensiz bırakma gel ant içelim yıllara yıllara *** Beni unutma sensiz bırakma gel söz verelim yıllara yıllara Beni unutma sensiz bırakma gel ant içelim yıllara yıllara