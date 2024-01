Coşkun Sabah

Günlerden bir pazardı ayrılıp gittin Ne bir haber bıraktın ne veda ettin Son defa sarılmadan nasıl terk ettin Yüreğim kan ağlar her Pazar günü *** Andıkça ben o günü ölesim gelir Kaçıp da bu yerlerden gidesim gelir Sen yoksun hayatıma küsesim gelir Yüreğim kan ağlar her Pazar günü *** Gözlerim yaş dolar her pazar günü *** Gezdiğim her yerde ararım seni Şarkımız çalınır anarım seni Bilmem ki sen niye terk ettin beni Yüreğim kan ağlar her pazar günü Gözlerim yaş dolar her pazar günü *** Gittiğin günden beri ağlar dururum Her damla göz yaşımda seni bulurum İçimde bir umut var bekler dururum Çal artık kapımı bir pazar günü