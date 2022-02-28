Benimsin Şarkı Sözleri
Coşkun Sabah Benimsin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Coşkun Sabah Benimsin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Benimsin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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En güzel yerinde bitti aşkımız
Bir gönül sayfası daha kapandı
Ansızın terk etti umutlar bizi
Bir gönül sayfası daha kapandı
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İkimiz sevmiştik delicesine
Ayırdılar bizi ölürcesine
Ölmeden toprağa gömercesine
Bir gönül sayfası daha kapandı
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Ayrılıkmış meğer aşkın bedeli
Kalbim paramparça gönlüm bir deli
Nasıl diner sensiz gözümün seli
Bir gönül sayfası daha kapandı
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Benimsin benimsin benimsin
Sen benim meleğim bebeğimsin
Seni ben kimseye veremem
Sen benim kaderimsin kaderimsin
***
Sana ben başka şey söylemem
Sana ben beni sev diyemem
Sevsen de sevmesen de yine ben
Senleyim sensizliği düşünemem
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Sen yok musun sen yok musun
Ne güzel şeysin
Sen yok musun sen yok musun
Ne şirin şeysin
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Seni o ilk gördüğümde
Bir ateş düştü gönlüme
Bırakmam seni ellere
Seni ellere
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