Coşkun Sabah

En güzel yerinde bitti aşkımız Bir gönül sayfası daha kapandı Ansızın terk etti umutlar bizi Bir gönül sayfası daha kapandı *** İkimiz sevmiştik delicesine Ayırdılar bizi ölürcesine Ölmeden toprağa gömercesine Bir gönül sayfası daha kapandı *** Ayrılıkmış meğer aşkın bedeli Kalbim paramparça gönlüm bir deli Nasıl diner sensiz gözümün seli Bir gönül sayfası daha kapandı

Benimsin benimsin benimsin Sen benim meleğim bebeğimsin Seni ben kimseye veremem Sen benim kaderimsin kaderimsin *** Sana ben başka şey söylemem Sana ben beni sev diyemem Sevsen de sevmesen de yine ben Senleyim sensizliği düşünemem *** Sen yok musun sen yok musun Ne güzel şeysin Sen yok musun sen yok musun Ne şirin şeysin *** Seni o ilk gördüğümde Bir ateş düştü gönlüme Bırakmam seni ellere Seni ellere