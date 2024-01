Coşkun Sabah

Bir kez daha gülüver gözüm ne olursun Al gönlümü istersen al hepsi senin olsun Bir kez daha gülüver gözüm ne olursun Al gönlümü istersen her şeyim senin olsun *** Hep aynı bekleyiş hüzünler içinde Hasretin eser her nefesimde Ben penceremde binbir ümitle Beklerim seni bir dönsen diye *** Bir kez daha gülüver gözüm ne olursun Al gönlümü istersen al hepsi senin olsun Bir kez daha gülüver gözüm ne olursun Al gönlümü istersen her şeyim senin olsun