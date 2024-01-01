Coşkun Sabah

Bize Nazar Değmesin Yak, yak, yak, aşkınla beni yak Yok sensiz bir ömür bir hayat Yalnızlık bitiyor gibi bak Şimdi artık çok güzel hayat *** Sevincimi kutluyorum Senin gibisi yok diyorum İçim içime sığmıyor İlk defa birini özlüyorum *** Bakıştık göz göze Oturduk diz dize Söz verdik birbirimize Bak dünyalar bizim Aşkımız bitmesin Bize nazar değmesin *** Sev, sev, sev, bak şimdi sevgi ne hoş Coş, coş, coş, artık çok mutlusun coş Tanrım bu güzelliği vermiş bize Biz aşığız birbirimize

Bir Sevgi İstiyorum Yılları durduracak Güneşi doğduracak Dünyamı dolduracak Bir sevgi istiyorum *** Deli gibi sevecek Ömür boyu sürecek Gözlerimde tütecek Bir sevgi istiyorum *** Halimi anlayacak Derdime katlanacak Benimle ağlayacak Bir sevgi istiyorum *** Deli gibi sevecek Ömür boyu sürecek Gözlerimde tütecek Bir sevgi istiyorum

Dert Bende Dert bende derman sende Aşk bende ferman sende Öldüren güldüren Her gün ağlatan kalp sende *** Mevsimler gelip geçse de Aşk beni benden etse de Dünyada hayat bitse de Yine ölümsüz aşk bende *** İstemem ayrılık boynumu büksün İstemem aşkıma leke sürülsün Ben rüyamda bile yalnız seni sevdim İstemem baharda yaprak dökülsün *** Aşkın alevse hasretin bir kor Senin yokluğunu kalbime sor Dünyaya seninle gelmiş gibiyim Sensiz yaşamayı düşünmek çok zor *** Sev demem sevme demem Sen de benim gibi sev diyemem Ömrümün neşesini seninle buldum kaybedemem *** Nerelerdeydin sevgilim Seni kader mi sakladı Yıllardır beklenen huzur Şimdi beni kucakladı *** İstemem ayrılık boynumu büksün İstemem aşkıma leke sürülsün Ben rüyamda bile yalnız seni sevdim İstemem baharda yaprak dökülsün *** Aşkın alevse hasretin bir kor Senin yokluğunu kalbime sor Dünyaya seninle gelmiş gibiyim Sensiz yaşamayı düşünmek çok zor