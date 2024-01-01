Coşkun Sabah

-
Kara haber tez duyulur unutsun beni demişsin
Bende kalan resimleri mektupları istemişsin
Üzülme sevdiceğim bir daha çıkmam karşına
Sana son kez yazıyorum hatıralar yeter bana
***
Unutma ki dünya fani veren Allah alır canı
Ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca
Kurumuş bir çiçek buldum mektupların arasında
Bir tek onu saklıyorum onu da çok görme bana
***
Aşkların en güzelini yaşamıştık yıllarca
Bütün hüzünlü şarkılar hatırlatır seni bana
Unutma ki dünya fani veren Allah alır canı
Ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca
***
Kırıldı kanadım kolum ne yerim var ne yurdum
Gurbet ele düştü yolum yuvasız kuşlar misali
Selvi boylum senin için katlanırım bu yazgıya
***
Böyle yazmışsa yaradan kara toprak yeter bana
Unutma ki dünya fani veren Allah alır canı
Ben nasıl unuturum seni can bedenden çıkmayınca
-
-
Bu bir sevgi değil aşkın ötesi duygular
Taparcasına ölürcesine sevgiden öte duygular duygular
Sensin her şeyim sensin meleğim canim sevgilim
Sensin bana can veren tanrımdan sonra gelirsin
Sensin her şeyim sensin meleğim canim sevgilim
Sensin bana can veren tanrımdan sonra gelirsin
***
Beni unutma sensiz bırakma gel söz verelim yıllara yıllara
Beni unutma sensiz bırakma gel ant içelim yıllara yıllara
***
Anılar oldun hatıram oldun sevincim oldun şarkıma şarkıma
Daha ne olsun duygularımsın ekmeğim suyum aşımsın aşımsın
***
Sensin her şeyim sensin meleğim canim sevgilim
Sensin bana can veren tanrımdan sonra gelirsin
Sensin her şeyim sensin meleğim canim sevgilim
Sensin bana can veren tanrımdan sonra gelirsin
***
Beni unutma sensiz bırakma gel söz verelim yıllara yıllara
Beni unutma sensiz bırakma gel ant içelim yıllara yıllara
***
Beni unutma sensiz bırakma gel söz verelim yıllara yıllara
Beni unutma sensiz bırakma gel ant içelim yıllara yıllara
-
-
Sevdiğim bir haber göndermiş bana
Rüzgar dokunmamış dal ister benden
Bir nefes almasın demiş dalımdan
Arı görmemiş bal ister benden
***
Nerden alayım, kimden bulayım
Nerden alayım, kimden sorayım
***
Ne bir ağacım var, ner bir dalım
Ne bir evim vardı, ne de ocağım
Ne bir sedirim, ne de otağım
Yine de bir sürü mal ister benden
***
Nerden alayım, kimden bulayım
Nerden alayım, kimden sorayım
***
Yunus emre der ki iz bulabilmem
Kışın çok ararım, yaz bulabilmem
İnsanlarda doğru söz bulabilmem,
Yalan söylemeyen dil ister benden
***
Kimi göreyim, nerden bulayım
Nasıl edeyim, nerden sorayım
***
Aaaahhh kaşları kemandır, kirpiği oktur
Feleğe karşılık oyunu mu yoktur
Bir kuzu bulamam, koyunu mu yoktur
Yine de bir sürü mal ister benden...
-
Ne güzeldi seninle geçen günler
Bu büyük aşklar neden hemen biter
Anar ağlarım hala yanarım
Ayrılıklardan bu gençlik gider
***
Gelmez o günler dönmez o günler
Mazide kaldı hep geçen o günler
***
Neden ayrılık yalnız bizi seçti
Günleri saya saya ömür geçti
Saçlar doldu aklar nerde hatıralar
Bir tek dost o kaldı hayal ve anılar
***
Gelmez o günler dönmez o günler
Mazide kaldı hep geçen o günler
-
Telli telli telli şu telli turna
Sanma ki yaralı uçmaz bir daha
Takılmış kanadı göçmen buluta
Anlatır eski beni şimdiki bana
***
Sakın çıkma patika yollara
O dağlara kırlara o karlı ovaya
Yenik düşüyor her şey zamana
Biz büyüdük ve kirlendi dünya
***
Telli telli telli şu telli turna
Sanma ki yaralı uçmaz bir daha
Takılmış kanadı göçmen buluta
Döner gelir bir gün konar yurduna
***
Telli telli telli şu telli turna
Ne kalmış buralı göklerden başka
Ne kalır yarına bizden sonraya
Her şey binip gitmiş uçurtmalara
-
-
Gülmedi bahtım yine
Bu sevda bitti yazık
İkimizin aşkını
Anlat kanunum anlat
***
Çileli başım gibi
Gönül sırdaşım gibi
Akan göz yaşım gibi
Çağla kanunum çağla
***
Çal kanunum çal
Derdini söyle bana
Çal kanunum çal
Aşkını anlat bana
***
Arzular gönlümüzde
Sitemler kalbimizde
Ne kaldı elimizde
Anlat kanunum anlat
-
Dün gece seni düşündüm durdum
Hatıralarla avundum durdum
Seni yaşadım seni aradım
Sen benim için vazgeçilmezsin
***
Aşığım sana doyamıyorum
Ne de güzelsin bakamıyorum
Seni sevmeye kıyamıyorum
Bu ne büyük aşk anlamıyorum
***
Sel olsa yıllar kan olsa yaşlar
Sensiz soframda taş olsa aşlar
Unutmam seni yine severim
Alın yazımsın yemin ederim
***
Aşığım sana doyamıyorum
Ne de güzelsin bakamıyorum
Seni sevmeye kıyamıyorum
Bu ne büyük aşk anlamıyorum
-
-
Birde benden dinleyin
Aşk denilen duyguyu
Dert denilen, zevk denilen
Aşk denilen duyguyu
***
Gönülden sev bir kere
Yanıp tutuş bin kere
Gör nasılmış anlarsın
Aşk denilen duyguyu
***
Dert denilen, zevk denilen
Aşk denilen duyguyu
***
Yıllar yılı hep sevdim
Yollarını gözledim
Gelir dedim,döner dedim
Bilseniz nasıl özledim
***
Gönülden sev bir kere
Yanıp tutuş bin kere
Gör nasılmış anlarsın
Aşk denilen duyguyu
***
Dert denilen, zevk denilen
Aşk denilen duyguyu...
-
Rüzgar susmuş ses vermiyor nedendir
Sen gideli hayat benim çilemdir
Seven gönül yar kıymeti bilendir
Gökyüzünde duman duman bulutsun
Söyle seni kalbim nasıl unutsun
***
Ay doğmuyor bulutlara darılmış
Benim gönlüm umutlara sarılmış
Bu aşkımız ağaçlara yazılmış
Gökyüzünde duman duman bulutsun
Söyle seni kalbim nasıl unutsun
***
Yollarına ümit ektim çürüdü
Hayatımı bir ızdırap bürüdü
Acı günler hep üstüme yürüdü
Gökyüzünde duman duman bulutsun
Söyle seni kalbim nasıl unutsun
-
Beklerim her gün, bu sahillerde mahzun böyle ben
Gün batar, kuşlar döner, dönmez o yoldan beklenen
***
En nihayet anladım, yokmuş gören hatta bilen
Gün batar kuşlar döner, dönmez bu yoldan bekle
-
-
-
Yarin bahçesinden geçtim
Gülünden bir şen gül seçtim
Aşk badesin yalnız içtim
***
İçmeden oy oy oy oy oy oy
Sarhoşum oy oy oy oy oy oy
Mayhoşum oy oy oy oy oy oy
***
Yarim güller bağlar deste
Bağladıkça söyler beste
Şarap verin bana tasta
***
İçmeden oy oy oy oy oy oy
Sarhoşum oy oy oy oy oy oy
Mayhoşum oy oy oy oy oy oy
-
Vallahi o yardır
Billahi o yardır
Sinemin üstünde
Hala o dağdır
***
Mavi yüzük firuze
Haber verin horoza
Horoz bugün ötmesin
Var gelmiş hanemize
***
Vallahi o yardır
Billahi o yardır
Sinemin üstünde
Hala o dağdır
***
Bu dağın ötesine
Mailem var sesine
Yarim keklik ben doğan
Düşeydim ensesine
***
Vallahi o yardır
Billahi o yardır
Sinemin üstünde
Hala o dağdır