Coşkun Sabah

Sessiz bir köşede her şeyden uzak Meçhul yarınlara terkedilmişim Dostluklar yalanmış sevgiler tuzakmış tuzak *** Hayret yanılmışım, yalnızım şimdi Oysa mutluluğu, hayal etmiştim gidenler unutmuş Aşklar yalanmış yalan *** Güneşin doğuşu batışı farksız Nasıl yaşanırsa yaşadım ben aşksız *** Demir attım yalnızlığa Bir hasret denizinden Ve şimdi hayallerim, o günlerin izinde Yüreğime duygular, ümitlerim nerede *** Şöyle bir düşünüp, her şeyi birden Neden anıları bitirmeyişim Yalanmış sevgiler kalbimden uzakmış uzak *** Boşa beklemişim yollara bakıp Kurak topraklara, umutlar ekmişim Arzular avuttu, gördüğüm hayalmiş hayal *** Güneşin doğuşu batışı farksız Nasıl yaşanırsa yaşadım ben aşksız *** Demir attım yalnızlığa Bir hasret denizinden Ve şimdi hayallerim, o günlerin izinde Yüreğime duygular, ümitlerim nerede

Bir kez daha gülüver gözüm ne olursun Al gönlümü istersen al hepsi senin olsun Bir kez daha gülüver gözüm ne olursun Al gönlümü istersen her şeyim senin olsun *** Hep aynı bekleyiş hüzünler içinde Hasretin eser her nefesimde Ben penceremde binbir ümitle Beklerim seni bir dönsen diye *** Bir kez daha gülüver gözüm ne olursun Al gönlümü istersen al hepsi senin olsun Bir kez daha gülüver gözüm ne olursun Al gönlümü istersen her şeyim senin olsun