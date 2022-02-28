Coşkun Sabah

Endülüste Raks Zil, şal ve gül Bu bahçede raksın bütün hızı Şevk akşamında Endülüs Üç defa kırmızı *** Aşkın sihirli şarkısı Yüzlerce dildedir İspanya neşesiyle Bu akşam bu zildedir *** Yelpaze çevrilir gibi Birden dönüşleri İşveyle devriliş, saçılış örtünüşleri Her rengi istemez Gözümüz şimdi aldadır *** İspanya dalga dalga Bu akşam bu şaldadır Göğsünde yosma gırnatanın En güzel gülü *** Altın kadeh her elde Güneş her gönüldedir İspanya varlığıyla bu akşam Bu güldedir *** Raks ortasında bir durup oynar Yürür gibi Bir baş çevirmesiyle bakar Öldürür gibi *** Gül renkli kor dudaklı Kömür gözlü sürmeli Şeytan diyor ki Sarmalı yüz kere öpmeli *** Gözler kamaştıran sana Meftun eden güle Her kalbi dolduran zile Her sinede oley!

Aşıka Bağdat Sorulmaz Aşıka bağdat sorulmaz, ufukları aşar gider Aşıka bağdat sorulmaz, ufukları aşar gider Ümid yolcusu yorulmaz, baht izinde koşar gider Ümid yolcusu yorulmaz, baht izinde koşar gider ** Sevdaya karşı durulmaz, gönüllerde yaşar gider Sevdaya karşı durulmaz, gönüllerde yaşar gider Ümid yolcusu yorulmaz, baht izinde koşar gider Ümid yolcusu yorulmaz, baht izinde koşar gider

Endülüste Raks Zil, şal ve gül Bu bahçede raksın bütün hızı, bütün hızı Şevk akşamında Endülüs Üç defa kırmızı Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir İspanya neşesyile bu akşam bu zildedir Alnında halka halka aşüfte kakülü Göğsünde yoşma Gırnata'nın en güzel gülü gülü Altın kadeh her elde, güneş her gönüldedir İspanya varlığıyla bu akşam bu güldedir Ah, raks ortasında bir durup oynar, yürür gibi Bir baş çevirmesiyle bakar, öldürür gibi Ah, gül tenli, kor dudaklı, kömür gözlü, sürmeli Şeytan diyor ki, sarmalı ah, yüz kere, yüz kere öpmeli Gözler kamaştıran şala ah, meftun eden güle güle Her kalbi dolduran zile, her sineden ole ole